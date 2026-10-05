جمعية «الزهايمر» تخطف الأول في مؤتمر «تعزيز»

تُوّجت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر بالمركز الأول خلال مؤتمر «تعزيز»، الذي نظم في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب ـ الصحافة، بالشراكة مع الجمعية السعودية للتعزيز والتثقيف الصحي وجامعة الملك سعود، تقديرًا لجهودها في تعزيز الوعي بمرض الزهايمر وإسهاماتها في نشر التثقيف الصحي والمجتمعي حول المرض.

وتسلّمت الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبد الرحمن، رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، درع التكريم الخاص، بصفتها ممثلةً للجمعية، تأكيدًا على الدور الذي تضطلع به الجمعية في تقديم المبادرات والبرامج التوعوية النوعية، وبناء الشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات، بما يسهم في الوصول إلى مجتمع أكثر وعيًا بمرض الزهايمر وطرق التعامل معه، ودعم جودة حياة المرضى وذويهم.