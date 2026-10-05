النصر.. الأشعة تثبت سلامة رباط الغامدي

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها راكان الغامدي، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء الأحد، سلامة الرباط الصليبي الأمامي، بعد الإصابة التي تعرض لها مع فريق تحت 21 عامًا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الكشف بالأشعة بيّن تعرض غضروف ركبة الغامدي إلى كدمة قوية، على أن يبدأ فترة التأهيل العلاجي في مقر عيادة النادي الطبية، من خلال الجري والسرعات المتعددة، وفق البرنامج المعد له من قبل طبيب النادي.

وأصيب الغامدي في التدريب الأخير الذي سبق مواجهة فريقه أمام ضمك، 18 سبتمبر الماضي، ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري «جوي للنخبة» تحت 21 عامًا.

وكان الحساب الرسمي للنادي العاصمي، أعلن تاريخ عودة الغامدي للمشاركة من جديد في التدريبات، وحدد 15 أكتوبر الجاري، وفق مدى استجابة اللاعب للبرنامج العلاجي.

من جانب آخر، يعود لاعبو الفريق الأول للتدريبات اليومية، بعد الإجازة التي منحها لهم الأسترالي آنج بوستيكوجلو مدرب الفريق، بعد الفوز في المباراة التجريبية على الأنوار «درجة أولى» 2ـ1، ضمن برنامج الإعداد، التي تتزامن مع فترة التوقف الجارية حاليًا بسبب مشاركة المنتخب السعودي في «خليجي27».

ويلعب الأصفر العاصمي أمام الدرعية الجمعة المقبل 9 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

ويحتل النصر المرتبة الثانية في قائمة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، مبتعدًا عن المتصدر الهلال بفارق نقطتين.