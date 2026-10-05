الاتحاد.. فيسينج يترقب تقرير إيليخينيا

يترقب الألماني ينس فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تقريرًا طبيًا يتضمن آخر تحديث حول إصابة النيجيري جورج إيليخينيا، مهاجم الفريق، من أجل تحديد مدى جاهزيته للعودة إلى التدريبات والاستعانة بخدماته في الفترة المقبلة، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الجهاز الفني يتابع حالة إيليخينيا، بالتنسيق مع الجهاز الطبي في النادي المرتبط بتواصل مباشر مع نظيره في المنتخب النيجيري من أجل اتخاذ قرار بشأن برنامجه في ظل عدم تحديد وقت عودته إلى التدريبات، مرجحة مسألة تضاؤل حظوظه في اللحاق بمواجهة «الكلاسيكو»، أمام الهلال، السبت المقبل، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وتعرض إيليخينيا لمشكلة بدنية خلال وجوده مع المنتخب النيجيري، لكنه شارك لاحقًا بديلًا أمام غينيا بيساو لمدة 15 دقيقة، في المباراة التي خسرها منتخب بلاده بثلاثة أهداف دون مقابل، بعدما كان قد سجل هدفًا في ظهوره الدولي الأول أمام مدغشقر في الجولة السابقة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

وتشكل جاهزية إيليخينيا أهمية خاصة لفيسينج، في ظل البداية القوية التي قدمها المهاجم مع الاتحاد الموسم الجاري، إذ سجل أربعة أهداف وصنع هدفين خلال ست مشاركات في دوري «روشن»، وفق بيانات رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر، قبل أن يحل ضيفًا عليه عند الـ 09:00 مساء السبت المقبل على ملعب «المملكة أرينا»، في قمة الجولة الثامنة.