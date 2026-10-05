«الأبيض» يلتزم الصمت قبل نهائي «خليجي 27»

أعرض لاعبو المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم عن التجاوب مع موفدي وسائل الإعلام، ومنها «الرياضية»، رافضين الإدلاء بأي تصريحاتٍ صحافيةٍ قبل تدريبهم الختامي، الإثنين، عشية نهائي «خليجي 27».

وشمل الامتناع عن التصريح أيضًا كل أعضاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب الإماراتي في موقفٍ موحَّدٍ، التزم به الجميع.

ويختتم «الأبيض» بهذا التدريب تحضيراته للنهائي الذي يجمعه بالمنتخب السعودي على ملعب «الإنماء» في جدة.

ووصلت الإمارات إلى الموقعة النهائية بعد تصدُّرها المجموعة الثانية بسبع نقاطٍ من انتصارين على اليمن والبحرين، وتعادلٍ مع قطر، قبل تغلبها على عُمان، وصيف المجموعة الأولى، في دور الأربعة.