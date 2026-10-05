البريكان: نقدم أرواحنا مقابل التتويج

أكَّد فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إصرار لاعبي «الأخضر» على تحقيق لقب «خليجي 27»، مشيرًا إلى رغبتهم في بذل كل ما لديهم، وتقديم أرواحهم داخل الملعب لإسعاد الجماهير على الرغم من عامل الإرهاق.

وفي تصريحاتٍ صحافيةٍ قبيل التدريب الختامي، الإثنين، قال البريكان: «وصولنا إلى هذه المرحلة شيءٌ نفخر به، وجميع أفراد المنتخب يتطلَّعون إلى تحقيق البطولة، وكذلك جمهورنا».

وأضاف: «المباراة صعبةٌ، خاصَّةً أننا لعبنا 120 دقيقةً في اللقاء الماضي، وهذا أمرٌ مرهقٌ، لكننا سنستعد لها بأفضل شكلٍ ممكنٍ».

وتابع: «نحتاج إلى دعم الجماهير، ونشكرهم على حضورهم ومساندتهم لنا. سنقدِّم كل ما لدينا، وسنعطي روحنا كاملةً في المباراة من أجل إسعادهم»، مختتمًا: «نريد أن نحقق شيئًا للمنتخب».

وتأهل «الصقور» إلى المباراة النهائية بعد تحقيق العلامة الكاملة بتسع نقاطٍ في المجموعة الأولى، ثم التغلُّب على قطر بركلات الترجيح ضمن دور الأربعة.