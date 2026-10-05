توخيل: إصابة سكوت فاجأتنا

انسحب أليكس سكوت، لاعب وسط المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، من معسكر «الأسود الثلاثة» بسبب إصابته في الفخذ، خلال الفوز بسباعية نظيفة على كرواتيا، السبت، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وقال توماس توخيل، مدرب المنتخب، في مؤتمر صحافي، الإثنين، إنه لم تكن هناك أي مؤشرات على وجود مخاطرة بتعرض سكوت للإصابة قبل أو خلال المباراة. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن لاعب وسط بورنموث قد يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.

وأوضح: «تدرب في الحصتين اللتين سبقتا المباراة، وقدم عملًا إضافيًا بعد الحصص التدريبية.. كنا نعلم أنه يخضع للعلاج، لكننا لم نحصل إلا على الضوء الأخضر منه ومن الطاقم الطبي». وأضاف: «عندما لاحظنا شعوره ببعض الانزعاج الخفيف أثناء المباراة سألناه عما إذا كان يريد الخروج، لكنه رفض».

وتابع توخيل: «أخبرني بعد ذلك أنه كان قرارًا صائبًا، لكن كان بإمكانه خوض 90 دقيقة كاملة. لم يشعر بإصابة، حتى في الطائرة قبل أن نجري الفحص».

واستطرد: «الأمر غريب لأنه لا يتوافق مع نتائج الفحص والتوقعات بشأن مدة غيابه. لم نكن على علم بأي مخاطرة من جانبنا».

وشهدت تشكيلة إنجلترا أيضًا انسحاب إزري كونسا، مدافع أرسنال، بسبب الإصابة.

وتأتي هذه الإصابة في وقت قال فيه توخيل إن سكوت يمكنه منافسة الأساسي ديكلان رايس على مكان في وسط الملعب.

وبعد انسحاب رايس من التشكيلة قبل بدء فترة التوقف الدولي، شارك سكوت إلى جوار إليوت أندرسون أمام كرواتيا، ونجح الثنائي في فرض أسلوبهما على الرغم من مواجهة المخضرمين لوكا مودريتش وماتيو كوفاتشيتش.

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان رايس، لاعب أرسنال، قد يشعر بالقلق بشأن مكانه في الفريق، قال: «بالطبع، وهو كذلك بالفعل، فنحن بحاجة إلى مثل هذا الأداء. هذه طبيعة الأمور. لن نستطيع الصمود في وجود لاعبي وسط مدافعين اثنين فقط. ديكلان يدرك مدى أهميته، إنه أحد أفضل اللاعبين بمركزه في أوروبا».

وتستضيف إنجلترا، التي تحتل المركز الثاني في مجموعتها خلف إسبانيا بطلة العالم، التشيك، متذيلة الترتيب في ويمبلي، الثلاثاء.