مودريتش: مهمتنا غسل «عار السباعية»

دعا لوكا مودريتش، قائد المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم، جماهيرهم للوقوف خلفهم أمام إسبانيا بطل العالم الثلاثاء، لحساب الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية، رغم الخسارة الثقيلة أمام إنجلترا بسباعية نظيفة السبت.

واقر لاعب وسط ميلان الإيطالي «41 عامًا» بعد المباراة أنه يشعر «بالعار» من أداء المنتخب وتكبده تلك الخسارة الثقيلة على ملعبه ووسط جماهيره.

وتستضيف كرواتيا إسبانيا في سبليت ساعية إلى التعويض بعد مباراتها السابقة، وتسجيل الفوز الثاني فيما يأمل بطل العالم لحسم تأهله إلى ربع النهائي بعد أن سجل ثلاثة انتصارات تصدر بها المجموعة.

وقال النجم السابق لريال مدريد الإسباني في مؤتمر صحافي الإثنين: «الخسارة ليست المشكلة، بل الطريقة التي خسرنا بها.. أتمنى أن يشجعنا الجمهور كما يفعل دائمًا، وبعد المباراة يمكنه أن يحكم على أدائنا.. هذا ما نحتاج إليه، لذلك نأمل في إظهار رد فعل إيجابي لأن ما حدث يؤلمنا أكثر من أي شخص آخر».

وتُعد مواجهة إسبانيا التي أحرزت كأس العالم للمرة الثانية في يوليو أمام الأرجنتين البطل السابق، ولم تخسر في 41 مباراة، تحديًا صعبًا لكرواتيا بقيادة مدربها الجديد سلافن بيليتش.

قال مودريتش: «إسبانيا أفضل منتخب في العالم. إنهم الأبطال.. لا أعرف كيف ستفسر إسبانيا هزيمتنا لكن ما حدث ليس معتادًا بالنسبة إلى منتخبنا، وكلنا نعرف ذلك»

وتابع: «أمام أفضل منتخب في العالم، علينا تصحيح كل شيء، وأن نلعب بقوة وألا نمنحهم مساحات كبيرة لإيجاد الحلول».

وكانت إسبانيا تغلبت على كرواتيا 4-1 في إشبيلية في وقت سابق خلال فترة التوقف الدولي، وحققت ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات قبل المواجهة.

وعن مستقبله مع المنتخب، قال مودريتش إنه لم يقرر بعد إلى متى سيواصل الدفاع عن ألوانه.

وأوضح لاعب الوسط الذي خاض مباراته الدولية الـ205 أمام إنجلترا: «نتعامل مع الأمور مباراة تلو الأخرى. سنرى ما إذا كنت سأترك المنتخب بعد عام أو شهر.. المهم بالنسبة إليّ أن أكون في مكان أشعر فيه بالسعادة. أنا مستعد للمساعدة في أي وقت، داخل الملعب وخارجه».

من جهته، قال بيليتش الذي يتولى تدريب كرواتيا للمرة الثانية في مسيرته، إن مواجهة بطل العالم الجديد تمنح فريقه فرصة سريعة للتعويض.

وأضاف: «كانت الهزيمة أمام إنجلترا قاسية بشكل لا يصدق. لن ننساها أبدًا، لكن عندما يندلع حريق، عليك أن تتحرك. نواجه منافسًا بالغ الصعوبة، لكنها أفضل فرصة لنا».