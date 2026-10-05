شراكة بين ضمك وراع طبي

وقّعت إدارة نادي ضمك، مساء الإثنين، عقد رعايةٍ مع شركة طبية، يمتد إلى نهاية الموسم الجاري، الذي يشهد محاولة الفريق الأول لكرة القدم العودة سريعًا إلى دوري «روشن» السعودي، بعد الهبوط إلى الدرجة الأولى مطلع الصيف.

وأعلن النادي الجنوبي عن توقيع عقد رعايةٍ، داخل مقرِّه في خميس مشيط، مع شركة «ريادة الطب» للرعاية الطبية، في إطار تعزيز الشراكات والرعايات التي تجمعه بالقطاع الخاص «بما يسهم في دعم مسيرته وتطوير منظومته».

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، تمتد الشراكة بين الطرفين حتى نهاية موسم 2026ـ2027، الذي بدأ بالفعل.

ووقّع العقد عن ضمك عبد الإله العوير، الرئيس التنفيذي، بحضور عبد الرحمن الشهراني، نائب رئيس مجلس الإدارة، ووقع عن «ريادة الطب» علي بن محمد آل بن علي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وبعد 7 مواسم متتالية بين فرق دوري روشن السعودي، عاد ضمك إلى دوري الدرجة الأولى، ويحتل بعد 6 جولات المركز الخامس، برصيد 9 نقاط، تحت قيادة المدرب التونسي عبد الرزاق الشابي.