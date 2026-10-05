الرئيسية / الكرة السعودية

شراكة بين ضمك وراع طبي

عبد الإله العوير، الرئيس التنفيذي لنادي ضمك، بعد توقيع عقد الرعاية مع علي آل بن علي، الرئيس التنفيذي لشركة ريادة الطب (المركز الإعلامي- ضمك)
خميس مشيط- عبد الرحمن أبو محروس 2026.10.05 | 08:44 pm

وقّعت إدارة نادي ضمك، مساء الإثنين، عقد رعايةٍ مع شركة طبية، يمتد إلى نهاية الموسم الجاري، الذي يشهد محاولة الفريق الأول لكرة القدم العودة سريعًا إلى دوري «روشن» السعودي، بعد الهبوط إلى الدرجة الأولى مطلع الصيف.
وأعلن النادي الجنوبي عن توقيع عقد رعايةٍ، داخل مقرِّه في خميس مشيط، مع شركة «ريادة الطب» للرعاية الطبية، في إطار تعزيز الشراكات والرعايات التي تجمعه بالقطاع الخاص «بما يسهم في دعم مسيرته وتطوير منظومته».
ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، تمتد الشراكة بين الطرفين حتى نهاية موسم 2026ـ2027، الذي بدأ بالفعل.
ووقّع العقد عن ضمك عبد الإله العوير، الرئيس التنفيذي، بحضور عبد الرحمن الشهراني، نائب رئيس مجلس الإدارة، ووقع عن «ريادة الطب» علي بن محمد آل بن علي، الرئيس التنفيذي للشركة.
وبعد 7 مواسم متتالية بين فرق دوري روشن السعودي، عاد ضمك إلى دوري الدرجة الأولى، ويحتل بعد 6 جولات المركز الخامس، برصيد 9 نقاط، تحت قيادة المدرب التونسي عبد الرزاق الشابي.


تصغير تكبير مشاركة مشاركة
Google News تابع آخر أخبار الرياضية على Google News
اقرأ أكثر عن: ضمك