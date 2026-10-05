كين يقترب من رقم شيلتون التاريخي

يقترب هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، من معادلة الرقم القياسي في عدد المباريات بقميص «الأسود الثلاثة»، المسجَّل باسم بيتر شيلتون، حارس المرمى، والبالغ 125 «بين 1970 و1990»، وليس ببعيدٍ أن ينفرد به.

وتستضيف إنجلترا على ملعب «ويمبلي» في العاصمة لندن التشيك ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وتعدُّ المباراة أيضًا فرصةً لمهاجم بايرن ميونيخ الألماني «33 عامًا» لتعزيز رقمه القياسي بوصفه أفضل هدَّافٍ للمنتخب بعد أن سجل هدفين أمام كرواتيا «7ـ0»، ليرفع رصيده إلى 89، السبت.

وبدأ كين مشواره مع «الأسود الثلاثة» أمام ليتوانيا عام 2015، وسجل بعد دقيقتين فقط من دخوله بديلًا في تلك المباراة. ومنذ ذلك الحين نادرًا ما مرَّ المهاجم بفترات جفافٍ تهديفي مع المنتخب.

ومنح روي هودجسون، لاعب توتنام السابق، أول مباراةٍ دوليةٍ لهاري مع إنجلترا قبل أن يعمل المهاجم تحت قيادة سام ألاردايس، وجاريث ساوثجيت، ولي كارسلي، والآن مع الألماني توماس توخيل.

لكنْ حتى وجود لاعبٍ يملك غريزةً تهديفيةً استثنائيةً، وثباتًا لافتًا مثل كين لم يكن كافيًا لإنهاء انتظار إنجلترا الطويل والمؤلم لإحراز أول لقبٍ كبيرٍ منذ كأس العالم 1966.

وبوجود كين خسر المنتخب الإنجليزي نهائي كأس أوروبا عامي 2021 و2024.

ويعتقد توخيل أن كين يحتاج إلى دعمٍ من لاعب وسطٍ مميَّزٍ إذا أراد أن يسير على خطى بوبي مور، القائد الإنجليزي الوحيد الذي رفع لقبًا كبيرًا مع المنتخب، بعد الأداء الرائع الذي قدَّمه جود بيلينجهام أمام كرواتيا، السبت، ونال بسببه ثناءً واسعًا من زملائه والمحلِّلين.

وعلى الرغم من أن بيلينجهام، وليس كين، أنهى بطولة كأس العالم 2026 بوصفه أفضل هدَّافٍ لإنجلترا إلا أن مشوار المنتخب توقَّف عند نصف النهائي بالخسارة أمام الأرجنتين.

وسيكون الحفاظ على جاهزية كين، واستمرار بيلينجهام في مستواه المذهل من العوامل الأساسية في مساعي إنجلترا للفوز بكأس أوروبا 2028.

وفي إمكان كين الانفراد بالرقم القياسي في عدد المباريات عندما يستضيف المنتخب الإنجليزي نظيره الكرواتي على ملعبه، 12 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات المجموعة نفسها في دوري الأمم الأوروبية.