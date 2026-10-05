طرفا النهائي يتقاسمان جوائز «رجل المباراة»

توزَّعت جوائز أفضل لاعبٍ في المباريات الماضية من «خليجي 27»، وعددها 14 شاملةً مرحلة المجموعتين والدور نصف النهائي، على 13 لاعبًا مختلفًا.

ويتفرد العُماني ناصر الرواحي، جناح منتخب بلاده الأول لكرة القدم، بوصفه اللاعب الوحيد الذي نجح في الحصول على الجائزة مرتين.

وتسلَّم الرواحي الجائزة بعد نهاية مباراتي منتخب بلاده أمام العراق والكويت في المجموعة الأولى من البطولة.

في المقابل، حصل 12 لاعبًا مختلفًا على الجوائز الأخرى، بينهم الرباعي السعودي همام الهمامي وفراس البريكان وناصر الدوسري ومحمد العويس.

وحاز المنتخب السعودي على النصيب الأكبر من الجوائز، بالتساوي مع نظيره الإماراتي، منافسه في المباراة النهائية، الثلاثاء، بواقع أربع مراتٍ لكل منهما.

وتسلَّم الجائزة من «الأبيض» الرباعي نيكولاس خيمينيز وعثمان كمارا وعلي صالح وعصام فايز.

وشملت قائمة الفائزين ستة منتخباتٍ من الثمانية المشاركة، فيما غاب عنها لاعبو الكويت والبحرين فقط.

والعويس هو الوحيد من حراس المرمى الذي دخل قائمة المتوَّجين، بعدما اختير أفضل لاعبٍ في مواجهة السعودية وقطر ضمن دور الأربعة، فيما ذهبت بقية الجوائز إلى لاعبين في مراكز أخرى.