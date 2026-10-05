القروني أحدهم.. 8 يختارون أفضل لاعب في «خليجي 27»

تتولى لجنة تضم ممثلًا واحدًا عن كل دولة من الثماني المشاركة في «خليجي 27»، مهمة اختيار أفضل لاعب في كل مباراة، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وشكّل الاتحاد الخليجي لكرة القدم هذه اللجنة قبل انطلاق منافسات الكأس، التي تستضيفها جدة، لاختيار أفضل لاعب في كل مباراة من البطولة.

ووفقًا للمصادر، يمثّل المدرب السعودي خالد القروني بلاده في اللجنة التي تضم إلى جانبه كلًا من الإماراتي جمال الحساني، والقطري علي الزراع، والعراقي وسام نجيب، والبحريني علي صنقور، والكويتي سمير أحمد، والعُماني علي الخنبشي، واليمني عبد الله الفضيل.

وتقيم اللجنة أداء اللاعبين في كل مباراة، وبناء على ذلك تختار اللاعب الفائز بالجائزة، لتقديمها إليه عقب نهاية اللقاء.