السلطان يترأس النصر

عيَّن صندوق الاستثمارات العامة، الإثنين، أحمد السلطان رئيسًا لمجلس إدارة شركة نادي النصر، لدورةٍ قد تشهد خلال الفترة المقبلة انتقال ملكية «الأصفر» إلى مالك جديد، حسب مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وأعاد الصندوق تشكيل مجلس الإدارة، بعد نهاية مهمة المجلس السابق المؤقت برئاسة معن الخميس، والتي استغرقت نحو 3 أشهر.

وأوضحت المصادر أن السلطان، الرئيس التنفيذي لشركة «السيف جاليري»، اختير رئيسًا لمجلس إدارة النادي، الذي سيضم أعضاءً من بينهم غنام الغنام، فيما خرج منه البرتغالي لويس برافيتا.

وانتقلت ملكية نادي النصر، خلال صيف 2023، إلى الصندوق، وترأس مجلس إدارته، منذ ذلك الحين، مسلي آل معمر، وإبراهيم المهيدب، وعبد الله الماجد، ومعن الخميس.