19 نوفمبر.. «جحيم العابرين» في صالات السينما

أعلنت استوديوهات MBC عن انتهاء اللمسات المونتاجية الأخيرة لأحدث أفلامها «جحيم العابرين»، الذي ينطلق عرضه في صالات السينما السعودية اعتبارًا من 19 نوفمبر المقبل، ومنها إلى مدن عربية قريبًا .

ويحمل فيلم «جحيم العابرين» اسم الرواية المقتبس عنها للروائي والكاتب السعودي أسامه المسلم، وحولتها استوديوهات MBC إلى فيلم روائي وقد صُوّرت جميع مشاهد الفيلم في السعودية.

الفيلم من بطولة أضواء بدر، باسل الصلي، محمد علي، شجاع نشاط، عزيز غرباوي، فيما يحمل الإخراج توقيع المخرجة السعودية المبدعة هناء العمير.

وتدور أحداث الفيلم بإيقاع سريع قوامه التشويق والإثارة، وذلك في محاكاة سينمائية للنمط الأدبي الذي عُرف به الكاتب، وتتسم قصصه ورواياته بالغوص في أعماق النفس البشرية ضمن قالب من الفانتازيا والإثارة النفسية المُستمدَيْن من حبكة قائمة على سردٍ فريد وغير تقليدي لأحداث غامضة وطرحِ مركب للشخصيات.

ويحمل فيلم «جحيم العابرين» بصمة المنتج محفوظ الزهراني، ومدير التصوير سفيان الفاني، وشركة Aflam Production في التنفيذ، وهو من إنتاج استوديوهات MBC.