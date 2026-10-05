«خليجي 27».. خسارة 3 مباريات تطيح بتالاييتش

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم، الإثنين، انفصاله بالتراضي عن الكرواتي دراجان تالاييتش، مدرب المنتخب الأول، بعد الخروج المبكِّر من بطولة كأس الخليج «خليجي 27» التي تستضيفها السعودية.

وودَّعت البحرين، حاملة اللقب، البطولة من دور المجموعات بعد تكبُّدها ثلاث خسائر أمام قطر والإمارات واليمن في المجموعة الثانية.

وذكر الاتحاد البحريني عبر حسابه في منصة «إكس»، أن الانفصال عن تالاييتش وجهازه المعاون جاء بالتراضي، لافتًا إلى أنه سيكشف قريبًا عن هوية المدرب الجديد.

وتولى تالاييتش «61 عامًا» تدريب منتخب البحرين عام 2024، وقاده للفوز بكأس الخليج «خليجي 26» للمرة الثانية في تاريخه، إلى جانب التأهل إلى كأس آسيا 2027.

وفاز المدرب الكرواتي تسع مرَّاتٍ، وتعادل في ست مبارياتٍ، وخسر 16 خلال 31 مباراةً مع البحرين في مختلف المسابقات.

وتستعدُّ البحرين للمشاركة في كأس آسيا 2027 في السعودية، مطلع العام المقبل، وستلعب في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا أوزبكستان، وكوريا الشمالية، والأردن.