عروض وخصومات تجذب زوار معرض الصقور والصيد

تقدم مجموعة من الجهات المشاركة في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026، عروضًا وخصومات حصرية جذبت زوار المعرض، تشمل منتجات وخدمات متنوعة مرتبطة باهتماماتهم، وتستمر طوال فترة تنظيمه في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم شمال مدينة الرياض.

وتتنوع العروض بين عدد من المنتجات والخدمات التي يقدمها المشاركون بأسعار وخصومات مخصصة لفترة المعرض، لتضيف إلى خيارات الزوار في الصقارة والصيد والرحلات والمغامرات فرصة التسوق والاستفادة من عروض لا تتوافر بالشروط ذاتها خارج أجنحة المشاركين.

وأوضح حسن عبد الرب، مسؤول في إحدى شركات الأقمشة المشاركة، أن الشركة تحرص على الحضور في المعرض سنويًا، مبينًا أن الخصومات التي تقدمها خلال مشاركتها مخصصة لزوار المعرض، فيما تستمر عمليات البيع في فروعها المعتادة بصورة طبيعية.

وأشار إلى أن المشاركة تتيح التواصل المباشر مع الزوار والتعرف على احتياجاتهم، إلى جانب تقديم منتجات الشركة من خلال عروض أُعدت خصيصًا خلال أيام المعرض.

من جانبه، أوضح يحيى عسيري، مسؤول المبيعات في إحدى الشركات المشاركة، أن الشركة تقدم ثلاثة عروض خاصة للزوار ضمن أقسام السكاكين والرماية ومستلزمات الرحلات، مؤكدًا أن الخصومات مرتبطة بالمشاركة في المعرض ومخصصة لزواره.

وبيّن أن الشركة تشارك في المعرض للمرة الخامسة، مشيرًا إلى أن استمرار حضورها يعكس أهمية المعرض للجهات المشاركة، وما يتيحه من فرصة للوصول المباشر إلى جمهور مهتم بمنتجات الصيد والرحلات والأنشطة المرتبطة بها.

وتضيف العروض والخصومات جانبًا تجاريًا إلى ما يقدمه المعرض من فعاليات وتجارب، إذ تتيح للزائر المقارنة بين المنتجات والتعرف عليها مباشرة والاستفادة من العروض المقدمة خلال فترة انعقاده، وسط تنوع في المشاركات يلبي اهتمامات شرائح مختلفة من الزوار.

ويستمر معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026، الذي ينظمه المركز الوطني للصقور، حتى 10 أكتوبر الجاري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم شمال مدينة الرياض، تحت شعار «وجهة للجميع».