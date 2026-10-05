رونالدو يظهر.. وعودة يحيى

خاض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، التدريب الجماعي مساء الإثنين، في ظهوره الأول مع «الأصفر» منذ بدء فترة التوقف الجارية، التي شهِدت خوضه مباراةً دوليةً وخروجه المفاجئ من معسكر منتخب بلاده بعد توترٍ مع مواطنه المدرب جورجي جيسوس.

واحتضنت الصالة الرياضية، داخل مركز «دار النصر»، أغلب زمن الحصة التدريبية، التي تمحورت حول اللياقة البدنية، في سياق الاستعداد لمواجهة الدرعية الجمعة ضمن ثامن جولات دوري روشن السعودي.

وبعد استخدام أجهزة اللياقة المتنوعة، انتقل اللاعبون إلى المستطيل الأخضر، وتدربوا بالكرة، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو.

ووفق مصادر «الرياضية»، شارك الجناح أيمن يحيى مع زملائه، بعد تعافيه من إصابة العضلة الضامة، التي تعرض لها الشهر الماضي.

ولتعويض النقص العددي، المُتَرتِّب على الاستدعاءات الدولية، استمر خمسةٌ من لاعبي فريق تحت 21 عامًا في خوض تدريبات الفريق الأول، هم سلطان الماس، عبد الهادي العلوان، عواد أمان، سعد حقوي، وعبد الرحمن سفياني.

وخلال فترة التوقف، لعِب رونالدو، النجم التاريخي لمنتخب بلاده، مباراة ويلز ضمن أولى جولات دوري الأمم الأوروبية، وبقِي احتياطيًا أمام النرويج في الثانية، وبعدها غادر معسكر «برازيل أوروبا»، بسبب تصريحاتٍ صحافيةٍ تناولت دورَه أدلى بها البرتغالي جيسوس، مدرب المنتخب حاليًا والنصر سابقًا.

ويحتل «الأصفر»، حامل اللقب، المركز الثاني في جدول ترتيب «روشن»، برصيد 16 نقطة من 7 جولات.