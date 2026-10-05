كثير من الأشياء التي نعرفها كانت بدايتها صدفة سواء من اختراعات أو علاقات اجتماعية أو مشاريع اقتصادية، في الإذاعة شهدتُ ولادة بعض البرامج التي لم يخطط لها، ولعبت الصدفة دورًا كبيرًا في ظهورها ونجاحها. قبل أكثر من شهر بدأنا برنامجًا جديدًا، كنا قد رتبنا فقراته منذ مدة، ثم أثناء تقديم البرنامج تحدثنا عن المقولات المنسوبة لشخصيات لم تقلها، ثم قررنا أن تكون هناك فقرة مخصصة أسميناها «ما قال». اليوم اخترت لكم بعض المقولات التي لا يعرف عنها من نسبت إليهم. أعتقد أن جورج برنارد شو من أكثر الشخصيات التي ألصق بها مقولات وقصص غير صحيحة، المقولة التالية سبق ورددتها عبر الميكروفون وفي المقالات، ثم اكتشفت أنه لم يقلها «المتفائل اخترع الطائرة، والمتشائم اخترع المظلة». هل مر عليكم تعريف أينشتاين للجنون؟ أنا مر علي، وأعجبت به، لا شك أن إعجابي من تأثير اسم أينشتاين أكثر من التعريف الذي لم يقله أصلًا «تعريف الجنون هو أن تفعل الشيء نفسه مرة بعد مرة، وتتوقع في كل مرة نتيجة مختلفة». مقولة شهيرة منسوبة لغاندي، سمعتها أكثر من مرة «أولًا يتجاهلونك، ثم يسخرون منك، ثم يحاربونك، ثم تنتصر». المقولة لنيكولاس كيليس وليست لغاندي، قالها في خطاب نقابي في الولايات المتحدة الأمريكية ونص المقولة بما معناه «سيتجاهلونكم، ثم يسخرون منكم، ثم يهاجمونكم ويحاولون إحراقكم، ثم يبنون لكم النصب التذكارية». من المقولات الشهيرة المنسوبة لتشرشل ومارك توين معًا «الكذبة تسافر أسرع من الحقيقة» ليست لهما وقائلها مجهول. من أشهر المقولات المنسوبة لجبران خليل جبران التي لم يكتبها مقولة عن الاعتذار، مرت علي عشرات المرات في السوشال ميديا «لا تعتذر عن شيء فعلته، فالأشخاص الذين يحبونك لا يحتاجون إلى اعتذار، والأشخاص الذين لا يحبونك لن يقبلوه» يبدو أن من ألف المقولة تسبب بمشكلة ورفض أن يعتذر. محمود درويش ألصقت به مقولات كثيرة، هذه واحدة شهيرة «نكتب لأننا لا نجيد شيئًا آخر بالجدارة عينها». نجيب محفوظ نال نصيبه من المقولات التي لم يكتبها في رواية أو مقال أو لقاء تلفزيوني، من هذه المقولات الشهيرة «أحيانًا يكون أقوى إنجازاتك في الحياة هو أنك ما زلت بقواك العقلية، وما زلت تتعامل بأخلاق، مع أنك محاط بكمية لا تحصى من الحمقى».