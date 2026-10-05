نهائي يبدأ قبل الصافرة.. نهائي عز وفخر

في جدة، بدأت ملامح النهائي قبل أن تتحرك الكرة. السعودية تدخل ليلة السادس من أكتوبر وهي تحمل انتظارًا امتد 23 عامًا منذ آخر ألقابها الخليجية، والإمارات تصل بحلم اللقب الثالث. وبين المدرجات التي تستعد لليلة كبيرة، هناك مباراة أخرى بدأت بالفعل في عقل دونيس وزلاتكو.

مباراتا نصف النهائي قدمتا للمدربين الكثير من المعلومات. السعودية خرجت من مواجهة قطر بعد مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، وواجهت خلالها تنظيمًا دفاعيًا متقاربًا احتاج إلى الصبر والحركة لإيجاد المساحات. والإمارات أمام عُمان عاشت مباراة تغير إيقاعها، وأظهر زلاتكو استعداده للتدخل بالتبديلات وإعادة توجيه المباراة.

ومن هنا يمكن قراءة النهائي من خلال أربعة مفاتيح للتفوق.

الحركة بدون كرة وصناعة اللاعب الحر

أمام قطر، ظهرت أهمية الحركة بدون الكرة عندما يواجه المنتخب السعودي فريقًا يحافظ على تقارب خطوطه. وهذا قد يكون السيناريو المتوقع الذي يختاره زلاتكو أيضًا في جدة: إغلاق العمق، المحافظة على المسافات، وتوجيه الاستحواذ السعودي نحو مناطق يستطيع الأبيض التحكم فيها.

مفتاح دونيس سيكون في كيفية تحريك التنظيم الإماراتي المتميز بترابط خطوطه، من خلال استخدام الطرف، والتحرك في الجهة المعاكسة للهجوم، ثم المباغتة بتغيير اتجاه اللعب نحو اللاعب المنطلق من الخلف، أو العودة إلى الداخل واستثمار المساحة التي نتجت عن هذه التحركات.

هنا يصبح البحث عن اللاعب الحر من أهم تفاصيل الخطة السعودية. قد يظهر بين الخطوط، أو في المساحة الداخلية، أو من خلال تفوق عددي على الطرف. وإذا نجحت السعودية في إيجاده باستمرار، ستتحول حيازة الكرة إلى تقدم حقيقي نحو المرمى.

الضغط السعودي وتحييد التمريرة الإماراتية الأولى

من مفاتيح السعودية محاولة الضغط عند فقدان الكرة، وتحييد إحدى نقاط القوة الإماراتية المتمثلة في سرعة التمريرة الأولى إلى الأمام. كما يمكن لدونيس استخدام الضغط على بناء الإمارات من البداية لإبقاء اللعب قريبًا من مرماها.

وهنا تبدأ مواجهة فنية قد يكون لها تأثير كبير في النهائي: الضغط السعودي أمام قدرة الإمارات على الخروج بالكرة.

إذا استطاع الأخضر إغلاق خيارات التمرير وتوجيه البناء الإماراتي نحو منطقة محددة، فقد تصبح استعادة الكرة بالقرب من المرمى بداية فرصة هجومية مباشرة. أما نجاح الإمارات في تجاوز الضغط، فيمنحها فرصة الوصول إلى المساحة التي تظهر خلفه.

لهذا ستكون جودة التمريرة الأولى بعد الاستعادة أو كسر الضغط من أهم مفاتيح زلاتكو. جودة الاستلام، زاوية التمرير، وتحرك اللاعب التالي يمكن أن تنقل الإمارات خلال ثوانٍ إلى مناطق متقدمة.

استمرار الهجمة ورد الفعل عند فقد الكرة

أمام التنظيم الدفاعي الإماراتي المتماسك، تحتاج السعودية إلى المحافظة على تطور الهجمة تحت الضغط، مع زيادة الحركة بدون كرة حول منطقة الجزاء. وهنا تصبح تمركزات اللاعبين خلف الهجمة جزءًا أساسيًا من التوازن الذي يسمح بمشاركة عدد أكبر من اللاعبين في الهجوم.

هذا التنظيم سيحدد أيضًا سرعة رد الفعل السعودي عند فقد الكرة. كلما كانت المسافات مناسبة، ازدادت القدرة على استعادة الكرة مبكرًا واستمرار الضغط والهجوم في موجات متتالية.

وفي المقابل، إذا استطاعت الإمارات الخروج من هذه اللحظة بالتمريرة الأولى، فإن المساحات الناتجة عن تقدم لاعبي السعودية يمكن أن تصبح نقطة انطلاق للتحول الهجومي.

وهنا ترتفع قيمة سرعة القرار الإماراتي بعد الاستعادة: تحديد اللاعب المستلم، واتجاه الاستلام، واختيار التوقيت المناسب للعب إلى الأمام قبل اكتمال التنظيم السعودي.

وقد تكون هذه الثواني القليلة من أكثر لحظات النهائي تأثيرًا.

قراءة المدربين وتغيير السيناريو أثناء المباراة

نصف النهائي أعطى أيضًا إشارة عن طريقة إدارة المدربين للمباراة. زلاتكو تدخل أمام عُمان عندما احتاج فريقه إلى طاقة وإيقاع مختلفين، ودونيس خرج من مواجهة قطر بتجربة طويلة أمام تنظيم أغلق المساحات وفرض عليه البحث المستمر عن الحلول.

وفي النهائي، ستتغير المعلومات مع كل مرحلة من المباراة.

هدف مبكر سيعيد توزيع المساحات. استمرار التعادل سيرفع قيمة الصبر وإدارة المخاطرة. تقدم أحد المنتخبين سيغير أماكن الضغط وعدد اللاعبين المشاركين في الهجوم، وقد يأخذ المباراة إلى مساحات أكبر ويزيد من قيمة التحولات.

لهذا تصبح التبديلات جزءًا من الفكرة التكتيكية نفسها. لاعب جديد قد يصنع تفوقًا على الطرف، أو يجد مساحة بين الخطوط، أو يمنح الفريق قدرة أكبر على الضغط أو الخروج بالكرة.

ومن هنا يأتي السؤال الذي نبحث عن إجابته في النهائي:

من يستطيع أن يفرض إيقاع المباراة، ويجعل سرعة اللعب في المساحات عنصرًا للتفوق؟

الإجابة ستظهر في قدرة السعودية على تحريك التنظيم الإماراتي وصناعة اللاعب الحر، وفي قدرة الإمارات على تجاوز الضغط واستثمار المساحات، ثم في رد فعل الفريقين عند تغير الاستحواذ وقراءة المدربين لتغير المباراة.

وفي جدة ستكون التفاصيل الصغيرة هي التي تكشف جودة القراءة الكبيرة.

في النهائيات، معرفة كيف تريد أن تلعب هي بداية الطريق، ومعرفة كيف يريد منافسك أن يلعب هي التي توسّع قدرتك على التحكم في المباراة. وبين دونيس وزلاتكو، قد تبدأ كأس الخليج من هذه القراءة قبل أن تبدأ من الكرة.