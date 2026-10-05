حكام نهائي الخليج.. جيد الأجنبي الخامس

تضبط صافرة حكمٍ لا ينتمي إلى إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الخليجي لكرة القدم نهائي بطولة كأس الخليج للمرة الخامسة تاريخيًّا.

وأسند الاتحاد الخليجي إدارة نهائي النسخة الـ 27 بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صاحب الضيافة، ونظيره الإماراتي، الثلاثاء، إلى الحكم المغربي الدولي جلال جيد.

وتُختتم كأس الخليج بمباراةٍ نهائيةٍ، تُحدِّد بطلها للمرة الـ 12 تاريخيًّا، بينها النسخ الـ 11 الأخيرة، إضافةً إلى بطولة 1974.

وفيما عدا النسخ الـ 12، جرت البطولة بنظام الدوري من دورٍ واحدٍ، وفاز باللقب أكثر منتخبٍ جمعًا للنقاط دون وجود أدوارٍ إقصائيةٍ، ولا مباراةٍ نهائيةٍ.

ومنذ استحداث البطولة عام 1970، اقتصر الحضور فيها فقط على منتخبات دول الخليج والعراق واليمن.

وتولى حكامٌ من هذه الدول إدارة نهائي سبع نسخٍ، فيما قاد حكامٌ من خارجها النهائيات الأخرى، وسيُضاف إليهم جلال جيد.

وقبل المغربي، أُسندت مهمة إدارة النهائي إلى أربعة حكامٍ من خارج أعضاء الاتحاد الخليجي، هم السلوفاكي لوبوش ميشيل في 2007، والهولندي إريك برامهار في 2009، والسويسري ليونيل تشودي في 2019، والروماني إشتفان كوفاتش في 2023.

أمَّا النهائيات السبعة الأخرى التي قادها حكّام من الدول الأعضاء في الاتحاد الخليجي، فكُلِّف بأولها العراقي سامي محمد ناجي عام 1974، وتلاه السعودي على المطلق 2004، ثمَّ العماني عبد الله الحراصي 2010، والسعودي الآخر خليل جلال 2013، والعراقي مهند قاسم 2014، والكويتي علي شعبان 2019، وأخيرًا القطري عبد الرحمن الجاسم 2025.