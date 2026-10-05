مستقبل بوسيتش على طاولة مجلس الأهلي الجديد

يعقد مجلس الإدارة الجديد لشركة النادي الأهلي اجتماعًا خلال الأيام القليلة المقبلة، يناقش فيه ملفاتٍ عدَّة، من بينها مستقبل الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، حسبما أفادت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية».

وأعلن النادي، مساء الإثنين، عن التشكيل الجديد لمجلس إدارته برئاسة عبد الله عيدروس الصبَّان.

واستمر من المجلس السابق عضوان، هما أحمد الثبيتي، والأمريكي جيك سيلفرستين. ويتألف المجلس الجديد من رئيسٍ وستة أعضاءٍ، من بينهم عاطف مفتي، وحسين عيد، وإياد رضا، ومحمد الدباغ.

ومع الإعلان عن التشكيل الجديد، يغادر أحمد الشنقيطي النادي بعدما شغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية لفترةٍ دامت أكثر من عامٍ.

وقبل انطلاق الموسم الجاري، عيَّنت اللجنة بوسيتش مدربًا لبطل آسيا، خلفًا للألماني ماتياس يايسله، الذي قدَّم استقالته بعد ارتباطٍ بالفريق لثلاثة مواسم، وعُيِّن مدربًا لنيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع الهولندي، يحتل الأهلي المركز السادس في دوري روشن السعودي، وتأهل إلى دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما خسِر لقب كأس إفريقيا- آسيا- المحيط الهادئ أمام صن داونز الجنوب إفريقي في كأس القارات للأندية.