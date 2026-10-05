دوري البلوت تجربة تفاعلية في معرض الصقور والصيد

أطلقت إحدى الشركات المشاركة في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي دوري البلوت، ليكون إحدى الفعاليات التي تستقطب زوَّار الحدث، وتمنحهم مساحةً للمشاركة والمنافسة وقضاء أوقاتٍ حافلةٍ بالحماس.

وينظِّم المركز الوطني للصقور معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في مَلهم، شمال الرياض، ويستمر حتى 10 أكتوبر، مقدِّمًا على مدى عشرة أيامٍ برنامجًا متنوِّعًا، يجمع الصقور والصيد والمغامرات والرحلات والتجارب الثقافية والمعرفية تحت شعار «وجهة للجميع».

وأوضح صالح عبد الله، مسؤول التسويق في الشركة، أن فكرة دوري البلوت استُحدثت لتقديم تجربةٍ تفاعليةٍ للجمهور، وإيجاد مساحةٍ تجمع الزوَّار في أجواءٍ تنافسيةٍ خفيفةٍ، تضيف جانبًا اجتماعيًّا إلى تجربة المعرض.

وبيَّن أن منافسات الدوري تأتي بمشاركة أربعة لاعبين في كل مواجهةٍ، إذ يتأهل منهم لاعبان لمواصلة المنافسة، فيما تُحسم المواجهات من خلال ثلاث جولاتٍ، مشيرًا إلى أن البطولة تنظَّم بصورةٍ يوميةٍ، وتتواصل منافساتها طوال أيام الحدث، مع تقديم هدايا للفائزين، مشيرًا إلى إن الفكرة حظيت بإقبالٍ لافتٍ من الزوَّار منذ انطلاقها، وشهدت المنافسات أجواءً حماسيةً، وتفاعلًا من المشاركين والجمهور.

وأثنى عبد الله على معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، مؤكدًا أن تنوُّع فعالياته، واستقطابه مختلف الفئات، يوفران بيئةً مناسبةً للتواصل والتعريف بالحلول والخدمات، إلى جانب ما يقدِّمه المعرض من تجربةٍ متكاملةٍ، تجمع بين الموروث والفعاليات التفاعلية والمجالات الحديثة.