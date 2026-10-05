السعودية تشارك في عمومية هيئات سباقات الخيل

سجل نادي سباقات الخيل حضورًا دوليًا بارزًا خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لهيئات سباقات الخيل (IFHA)، التي عُقدت الإثنين في باريس العاصمة الفرنسية، بحضور الأمير سلمان بن عبد الله بن سلمان بن محمد الرئيس التنفيذي للنادي، يرافقه الفريق التنفيذي.

وشهدت الجمعية العمومية تمثيلًا دوليًا رفيع المستوى، بمشاركة عدد من القيادات وممثلي هيئات ومؤسسات سباقات الخيل من مختلف دول العالم، حيث نوقشت موضوعات مرتبطة بأعمال الاتحاد وأعضائه، إضافة إلى استعراض ملفات تنظيمية ذات صلة بقطاع سباقات الخيل على المستوى الدولي.

وعقب أعمال الجمعية العمومية، شارك وفد النادي في المؤتمر الدولي الستين لهيئات سباقات الخيل، بحضور عدد من الهيئات والمؤسسات والجهات المعنية بالقطاع من مختلف دول العالم.

وناقش المؤتمر موضوعات جوهرية مرتبطة بمستقبل سباقات الخيل وسبل تطويرها، في مقدمتها مسيرة الاتحاد الدولي لهيئات سباقات الخيل على مدى ستة عقود، والتحولات التي شهدتها صناعة السباقات عالميا، فضلًا عن الرؤى والتوجهات المستقبلية للقطاع وسبل تعزيز استدامته.

ويأتي حضور النادي بصفته عضوًا في كل من الاتحاد الدولي لهيئات سباقات الخيل (IFHA)، والاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية (IFAHR)، ضمن برنامج مشاركات السعودية في باريس، الذي شمل حضور الجمعية العمومية التاسعة والعشرين للاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية، ومنافسات سباق قوس النصر (الآرك)، فضلًا عن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع ممثلي كبرى الهيئات والجهات الدولية المعنية بصناعة سباقات الخيل.