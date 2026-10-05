تيباس: الريال ناد متمرد.. و«دوري سوبر» جديد في الطريق

وصف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، ريال مدريد بالنادي الأكثر تمردًا في البلاد، لافتًا إلى مخاوفه من ظهور «دوري سوبر» جديد بسبب جدول المباريات المرهقة.

وكثيرًا ما يصطدم تيباس مع النادي المدريدي في كثير من الملفات، وآخرها رده على الاتهام بوجود مؤامرة تحكيمية ضده عندما قال إن الادعاء هو ضرب من الخيال وذريعة لتغطية أوجه قصور أخرى بدلًا من الرد على أرض الملعب.

ونقلت صحيفة «آس» الإسبانية عن تيباس قوله خلال مشاركته الإثنين في ندوة نظمتها جمعية الصحافيين الرياضيين في مقاطعة جاليسيا بمشاركة ماريان مورينيو رئيس نادي سيلتا فيجو وأبيل كاباييرو عمدة مدينة فيجو: «ريال مدريد هو الفريق الأكثر تمردًا في إسبانيا، لأن إدارة النادي لديها فهم لكرة القدم لا أتفق معه».

وحذر المسؤول الأول للرابطة من إمكانية إنشاء دوري السوبر الإسباني في المستقبل. وأوضح: «المسابقة تضم 20 فريقًا منذ أعوام عديدة. وتكمن المشكلة في ازدياد عدد بطولات المنتخبات الوطنية، ومباريات البطولات الأوروبية، وكأس العالم للأندية، وهذا يُسبب ازدحامًا في جدول المباريات، وينشئ نظامًا كرويًا معقدًا للغاية».

وأشار إلى دوري السوبر الأوروبي، الذي يقف وراءه حتى الآن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، أجهض بعد أن كان يسير بصورة حثيثة، لكن إذا استمر الوضع على هذا النحو، فسوف تدمر كرة القدم المحلية، وسيلوح في الأفق مشروع جديد يسير ببطء. وإذا لم نتحرك، فسنصبح أمام نظام للعبة ذي سرعتين».

وحول أسعار تذاكر مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في 25 أكتوبر الجاري أكد تيباس أن هذه المسألة شأن يخص الأندية، ولا يمكن لرابطة الدوري التدخل فيها».