ختام تحضيرات الأخضر.. تكتيك وكرات ثابتة

أولى اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اهتمامًا بالجوانب التكتيكية والكرات الثابتة، خلال الحصة التدريبية الختامية لـ «الأخضر»، الإثنين، عشية نهائي «خليجي 27»، أمام الإمارات في جدة.

ووضع دونيس لمساته الفنية الأخيرة خلال الحصة التي احتضنها أحد ملاعب التدريب في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وبدأت بفترة الإحماء، ثم تمارين مصغّرة، قبل تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتمت بتدريب على الكرات الثابتة.

وبالتوازي مع التدريبات، واصل علاء آل حجي، لاعب الوسط، وزكريا هوساوي، الظهير الأيسر، برنامجيهما العلاجيين برفقة الجهاز الطبي.

ويحتضن ملعب «الإنماء» المباراة التي تجمع طرفين يتواجهان للمرة الأولى في نهائي كأس الخليج.