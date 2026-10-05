أخضر الطائرة يدشن العربية بمواجهة الأردن

يدشن المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة مشاركته في البطولة العربية ال23 بمواجهة نظيره الأردني «المستضيف» الثلاثاء على صالة الأرينا بمدينة الحسين للشباب، في مستهل منافسات البطولة التي تمتد حتى 14 أكتوبر الجاري.

ويشارك في البطولة إلى جانب الأخضر منتخبات البحرين «حامل اللقب»، الجزائر، السعودية، الكويت، سلطنة عُمان، إلى جانب المنتخب الأردني.

وأكمل المنتخب الوطني تحضيراته للبطولة، بمعسكر تحضيري داخلي إلى جانب مباراة تجريبية أمام نظيره الأردني كسبها بثلاث أشواط دون مقابل.

وفي ثاني مبارياته في البطولة يواجه الأخضر نظيره العماني ثم البحريني ويليه الكويتي تواليًا، قبل أن يختتم مبارياته بمقابلة نظيره الجزائري 14 أكتوبر.

وتلعب منافسات البطولة بنظام الدوري الكامل من دور واحد «مجموعة واحدة تضم المنتخبات المشاركة». ويتحدد الترتيب النهائي للمنتخبات وتتويج البطل وفقًا لعدد النقاط ونتائج المواجهات المباشرة بين المنتخبات ضمن دور المجموعات.

ويملك الجهاز الفني السعودي مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة، يتقدمهم موفق المطيري وعلي أرسلان، ورشاد أبو الخير، وهوساوي، ومازن المولد، وعلي آل جبر، ووليد العتيبي، وجاسم المهنا، ومحمد عادل، وعلي الكعبي، ومنصور بني سعيد، ووسام الجهني، إلى جانب حسين المريط وبدر العوامي.