سالماكرس خارج حسابات ميلان حتى 2027

أعلن نادي ميلان الإيطالي، الإثنين، أن الدولي البلجيكي أليكسيس سالماكرس، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، تعرَّض مجدَّدًا لإصابةٍ خطيرةٍ في كاحله، وسيغيب عن الملاعب حتى 2027، وفقًا لوسائل إعلامٍ محليةٍ.

وذكر ميلان في بيانٍ: «خضع سالماكرس خلال عطلة نهاية الأسبوع لفحوصاتٍ إضافيةٍ على كاحله الأيمن، وهو الكاحل نفسه الذي خضع لعمليةٍ جراحيةٍ عام 2024 لعلاج كسرٍ في الكعب».

وأضاف: «أظهرت الفحوصات أن الكاحل فقد جزءًا من ثباته في منطقة العملية الجراحية السابقة نتيجة الإصابة الأخيرة التي تعرَّض لها اللاعب خلال التدريبات، وعلى ضوء نتائج هذه الفحوصات، يُجري حاليًّا تقييمًا متخصِّصًا لتحديد المسار العلاجي الأنسب». ولم يقدم النادي مزيدًا من التفاصيل.

وذكرت صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت»، أن سالماكرس، الذي لم يستدعِه مارك فان بومل، المدرب الجديد لبلجيكا، خلال فترة المباريات الدولية الجارية، سيخضع لعمليةٍ جراحيةٍ جديدةٍ، ما يعني أنه لن يعود إلى الملاعب قبل نهاية العام.

وبعد أن كان من العناصر الأساسية التي لا غنى عنها في تشكيلة ماسيميليانو أليجري، الموسم الماضي، بخوضه 35 مباراةً، بينها 33 أساسيًّا، وتسجيله ثلاثة أهدافٍ في الدوري، تراجع وقتُ لعب سالماكرس منذ وصول المدرب البرتغالي روبن أموريم، إذ لم يبدأ أساسيًّا سوى في مباراتين خلال المراحل الخمس الأولى من الدوري الإيطالي، ولم يفتتح بعد رصيده التهديفي الموسم الجاري.

وقبل مواجهة ساسوولو، الأحد، ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي، يحتل ميلان المركز الخامس برصيد 11 نقطةً بفارق نقطتين عن ثلاثي الصدارة روما وإنتر ميلان ولاتسيو.