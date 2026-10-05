ديوكوفيتش إلى النهائي.. ومدفيديف يصيب مشجعا

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى نهائي دورة بكين لكرة المضرب، الإثنين، بعد استبعاد الروسي دانييل مدفيديف في المجموعة الثانية، إثر إصابة كرة سددها بمضربه أحد المتفرجين.

وشوهد رجل جالس في المدرجات خلف جهة ملعب مدفيديف وهو يمسك وجهه قبل أن تتم مرافقته خارج مقعده، بعدما أصيب بالكرة، وذلك بينما كان ديوكوفيتش يرسل لحسم المباراة وكانت النتيجة 7-5 و5-3.

وسيلتقي ديوكوفيتش، المصنف الحادي عشر عالميًا، مع الأسترالي أليكس دي مينور التاسع في المباراة النهائية الثلاثاء.

وكان الأسترالي قد بلغ النهائي بعد انسحاب البولندي هوبرت هوركاتش صاحب الـ29 عامًا في منتصف المجموعة الثانية وهو متخلف 2-3، عقب خسارته الأولى 4-6، بسبب إصابة عضلية في الفخذ.

وسدد مدفيديف الكرة بضربة خلفية باتجاه حافة المدرجات بعدما فشل في رد إحدى الكرات، ما دفع الحكم إلى إيقاف اللعب.

وقال مدفيديف للصحافيين بعد المباراة: «أعتذر بشدة للمشجع، أولًا وقبل كل شيء»، مضيفًا أن ما حدث كان «حادثًا بنسبة 100 في المئة»، وأنه يرغب في الاعتذار للمشجع شخصيًا.

وقبل استبعاده، كانت المباراة قد اتسمت بصراع بدني قوي بين اللاعبين.

وقدم ديوكوفيتش صاحب الـ39 عامًا أداءً رائعًا، إذ أنقذ 16 فرصة لكسر إرساله، وارتمى عند الخط الخلفي للملعب وانطلق مرارًا نحو الشبكة.