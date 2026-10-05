بترجي يقود الاتحاد.. واستمرار 3 أعضاء

استمر ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة السابق في المجلس الجديد لشركة نادي الاتحاد، المعلن مساء الإثنين في بداية فترة إدارية انتقالية تمهِد لانتقال الملكية إلى إحدى الشركات الراغبة في الاستحواذ على النادي.

وأعلن الاتحاد عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد، الذي يترأسه رضا بترجي، ويضم المستمرين من المجلس السابق المهندس عبد العزيز الزيد وفارس الحجيلان وصهيب جمجوم، والجدد طه ناظر وعبد الله البلوي والوليد الحيدر. والرئيس الجديد قادم من إدارة وتطوير الأعمال، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من إحدى الجامعات الأمريكية.

وانتقلت ملكية النادي إلى صندوق الاستثمارات العامة خلال صيف 2023، بنسبة 75 في المئة.

وخلال شهر أغسطس الماضي، انتقلت ملكية أسهم المؤسسة غير الربحية في «الإتي» إلى الصندوق، في إطار استكمال مسار التحول نحو نموذج ملكية يعزز جاذبية النادي الاستثمارية.

وعبر الصفحة الأولى مساء الأحد، كشفت «الرياضية»، نقلًا عن مصادر خاصة، عن قرب إعلان تشكيلين جديدين لمجلس إدارتي شركتي الاتحاد والأهلي، يقودان فترة انتقالية لثلاثة أشهر، تمهيدًا لانتقال ملكية الناديين إلى شركات راغبة في الاستحواذ.