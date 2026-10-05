هتافات النهائي تبدأ من «البلد»

نظّمت رابطة جمهور المنتخب السعودي تجمعًا كثيفًا في ساحة باب جديد بمنطقة جدة التاريخية «البلد» حضره حشد من مشجعي «الأخضر»، الإثنين، عشية نهائي «خليجي 27» أمام الإمارات.

ورصدت «الرياضية» تدفق المشجعين إلى الساحة من مختلف الاتجاهات، حاملين الأعلام السعودية، وسط أجواء صاخبة سبقت المواجهة المرتقبة.

وضجت الساحة بالهتافات والأهازيج الجماهيرية التي تردّد صداها في أرجاء المنطقة التاريخية، يتقدمها هتاف «الله الله يا منتخبنا»، مصحوبًا بالتصفيقات الجماعية.

وأطلق الحضور الألعاب النارية والدخان الملون، في «بروفة» للمشهد المنتظر في مدرجات ملعب «الإنماء» خلال اللقاء.