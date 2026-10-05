آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد «المرحلة الانتقالية»
2026.10.05 | 11:57 pm
الأكثر قراءة
1
محرز يصل ويُقيّد بديلا بعد الفحص
2
السلطان يترأس النصر
3
النصر.. الأشعة تثبت سلامة رباط الغامدي
4
الاتحاد.. فيسينج يترقب تقرير إيليخينيا
5
الثلاثاء.. الفتح يستقبل السلامي وينتظر الموافقات
6
الهلال.. لاجامي يقترب من العودة
7
مستقبل بوسيتش على طاولة مجلس الأهلي الجديد
8
زلاتكو: مواجهة الأخضر أسهل المباريات
Previous
Next
اخترنا لكم
السعودية والإمارات.. كلاسيكو خليجي لا يعترف بالهدوء
العويس ينتزع النجومية بـ 4 كلين شيت وجزائيتين
ضمن 24 لاعبًا.. الدوسري يتصدر الأكثر مشاركة
خماسية ماجد.. ليلة أمطر فيها الأخضر شباك قطر بالسبعة
على خُطا أخيّه.. عبد الله يُتوّج بالذهب ويرفع رصيد السعودية في الآسياد
×
الكرة السعودية
2026-10-06 00:28:00
الهلال.. عودة سافيتش وجاهزية هيرنانديز
الكرة السعودية
2026-10-05 00:21:31
رايندرز يصنع فرحة «الطواحين».. وسامرفيل الأعلى تقييما
الكرة السعودية
2026-10-03 16:18:55
الهلال.. اليامي يقترب من العودة
Previous
Next
×
الصورة .. قصة
2026-10-04 23:20:54
تحضيرات النهائي تبدأ
الكرة السعودية
2026-10-02 23:21:31
بـ 34 هدفا.. «العنابي» ثالث ضحايا «الأخضر»
الكرة السعودية
2026-10-02 16:55:29
برتغالي وهولندي يقودان نصف نهائي «خليجي27»
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-10-06 00:28:00
الهلال.. عودة سافيتش وجاهزية هيرنانديز
الكرة السعودية
2026-10-05 00:21:31
رايندرز يصنع فرحة «الطواحين».. وسامرفيل الأعلى تقييما
الكرة السعودية
2026-10-04 23:48:35
مجلسان جديدان يقودان الأهلي والاتحاد
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-10-05 23:49:01
بترجي يقود الاتحاد.. واستمرار 3 أعضاء
الكرة السعودية
2026-10-04 23:48:35
مجلسان جديدان يقودان الأهلي والاتحاد
الكرة السعودية
2026-10-03 20:40:47
الاتحاد يمطر الوحدة بـ8 أهداف
Previous
Next
×
الصورة .. قصة
2026-10-06 00:03:36
عودة رونالدو
الكرة السعودية
2026-10-05 22:29:40
رونالدو يظهر.. وعودة يحيى
الكرة السعودية
2026-10-05 21:43:47
السلطان يترأس النصر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-10-05 22:59:30
مستقبل بوسيتش على طاولة مجلس الأهلي الجديد
الكرة السعودية
2026-10-04 23:48:35
مجلسان جديدان يقودان الأهلي والاتحاد
الكرة السعودية
2026-10-02 23:51:04
سيدات النصر يكسبن الأهلي بالخماسية الثانية
Previous
Next
×
رياضات أخرى
2026-10-01 18:14:19
آل الشيخ يعلن طرح تذاكر بطولة «Six Kings Slam»
منوعات
2026-09-28 19:32:26
موسم الرياض.. آل الشيخ يكشف الفيديو الترويجي
رياضات أخرى
2026-09-17 17:57:58
آل الشيخ يعلن استضافة مهرجان الإثنوسبورت في موسم الرياض
Previous
Next
×
الصورة .. قصة
2026-10-02 16:00:50
أخضر الإلكترونية يتقلد البرونز
ESports
2026-09-30 18:31:30
«الإلكترونية» تواجه الشمشون في نصف النهائي الآسياد
ESports
2026-09-29 16:15:04
دوري الملوك.. «Rising Peaks» يحقق أول انتصار
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث