الهلال.. عودة سافيتش وجاهزية هيرنانديز

خاض الصربي سيرجي سافيتش والفرنسي ثيو هيرنانديز، لاعبا فريق الهلال الأول لكرة القدم، التدريب الجماعي، مساء الإثنين في الرياض، بعد عودة الأول من مهمة تمثيل منتخب بلاده، في دوري الأمم الأوروبية، وتعافي الثاني من إصابة عضلة الفخذ الضامة، التي غيّبته عن المباريات الأربع الماضية.

وواصل الهلال، داخل مركز «الماجدية» الرياضي، الاستعداد، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، لمواجهة الاتحاد، السبت، ضمن ثامن جولات دوري «روشن» السعودي.

وكانت «الرياضية» قد كشفت الخميس، نسبةً إلى مصادر خاصة، عن قرب عودة هيرنانديز إلى التدريبات الجماعية، وازدياد فرصة الاستعانة به أمام الاتحاد في «الكلاسيكو».

وبالفعل، عاد اللاعب إلى التدريبات الجماعية، بالتزامن مع التحاق سافيتش بها، ومن المتوقّع، بحسب المصادر، اكتمال جاهزيته بدنيًا، قبل قمة الجولة الثامنة.

وأصيب الفرنسي أمام الأهلي، مطلع شهر سبتمبر الماضي، في قمة الجولة الثالثة، وغاب على إثر ذلك عن مواجهات الشباب ونيوم والتعاون، ضمن الدوري، والغرافة القطري، في باكورة جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبعد الكلاسيكو بـ 72 ساعة، يواجه الفريق الأزرق السد القطري، في 13 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الثانية من المسابقة القارية.