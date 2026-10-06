أمام الإمارات.. البريكان وتمبكتي يقودان الأخضر

تتَّجه الأنظار الليلة إلى ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة حيث يتنافس المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الإماراتي على نيل كأس «خليجي 27». وتجمعُ المواجهةُ منتخبَين لم يعرفا الخسارة منذ انطلاق البطولة.

وكشفت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ عن أن اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، سيعتمد على فراس البريكان وحسَّان تمبكتي في التشكيل الأساسي للمواجهة الحاسمة.

وبيَّنت المصادر ذاتها، أن دونيس جرَّب أكثر من لاعب، بينهم عبد الله الحمدان، للمشاركة مع البريكان في خط الهجوم، لكنَّه لم يتَّخذ قراره الأخير، وسيحسمه خلال الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة.

ويُمنِّي لاعبو الأخضر النفس بإعادة منجز غائب عن الملاعب السعودية منذ نحو 23 عامًا، وإنهاء انتظار اللقب الخليجي الذي يرجعُ آخرُ تتويج به إلى «خليجي 16»، مطلع 2004، عندما اعتلى المنتخب السعودي منصَّة البطولة في الكويت.

ويدخل «الصقور» النهائي بحثًا عن اللقب الرابع في كأس الخليج بعد تتويجات 1994 و2002 و2004، بينما يطارد «الأبيض» الإماراتي الكأس الثالثة في تاريخه عقب لقبَي 2007 و2013. ويحمل النهائي الرقم 19 في تاريخ مواجهات المنتخبَين ضمن كأس الخليج، إذ التقيا 18 مرَّةً سابقةً، مالت الأفضلية فيها بصورة واضحة للجانب السعودي. وفاز الأخضر في عشر مواجهات مقابل أربعة انتصارات للإمارات، فيما انتهت أربعُ مبارياتٍ بالتعادل.