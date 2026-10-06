فرنسا تعاقب بلجيكا برباعية وتتصدر

منح البدلاء ديزيريه دويه وريان شرقي ومايكل أوليسيه مدربهم زين الدين زيدان عودة من تأخر أمام بلجيكا إلى فوز 4-1 الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وعلى ملعب «دو فرانس»، بدا أن فرنسا في طريقها إلى خسارة أولى مع مدربها الجديد زيدان بعد انتصارين وتعادل، لكن أبطال العالم 2018 ظهروا بشكل مغاير في الشوط الثاني، وسجلوا أربعة أهداف، ليحافظوا على صدارة المجموعة الأولى بـ10 نقاط، مقابل 7 لإيطاليا و6 لبلجيكا، فيما بقيت تركيا من دون نقاط. وستُلعب آخر جولتين في نوفمبر المقبل.

وكانت بلجيكا تحلم بإنهاء سطوة فرنسا على مواجهاتهما المباشرة وتحقيق أول فوز من 2015، لكن هدف التقدم من دودي لوكيباكيو «35» لم يكن كافيًا، إذ سجل دويه التعادل «77» وشرقي التقدّم «81» قبل أن يحسم أوليسيه الفوز بهدفين «88 و90+1».

وشهد الشوط الأول فرصًا كثيرة من الطرفين، لكن قلّة منها هدّدت جديًا كلا المرميين. فبعد الفرصة المهدرة لبرادلي باركولا داخل المنطقة التي تصدى لها الحارس مارتن فانديفوردت «16»، وتصويبة زميله إستيبان لوبول فوق العارضة «33»، جاء الهدف البلجيكي من لوكيباكيو الذي استلم تمريرة روميو لافيا الطويلة وانفرد على إثرها بالحارس غيوم ريست ووضع الكرة في شباكه «35».

لم تكن ردّة فعل فرنسا قوية في باقي دقائق الشوط الأول، لكن زيدان اختار الحفاظ على تشكيلته في بداية الثاني، وحاول ماكسانس لاكروا إعادة الأمور إلى نقطة الصفر بتسديدة مرّت إلى جانب القائم الأيمن «53»

ومع الوصول إلى ساعة من اللعب، أقحم زيدان ثلاثة لاعبين دفعة واحدة، من يينهم الثنائي الهجومي أوليسيه وشرقي.

واستحوذ أصحاب الأرض على الكرة وسط تشجيع كبير من الجمهور، وكاد شرقي يفعلها لكن تسديدته من على مشارف المنطقة تصدى لها فانديفوردت الذي كان يلعب مباراته الدولية الأولى «67».

وكان باركولا قريبًا جدًا من معادلة النتيجة بتسديدة زاحفة مرت إلى جانب القائم الأيسر «72»، قبل لحظات من خروجه ودخول ديزيريه دويه بدلًا منه.

وفي ظل الضغط المتواصل، فكّ دويه الشيفرة بعد خمس دقائق من دخوله، بتسديدة زاحفة من على مشارف المنطقة «77».

وبعد أربع دقائق لعب البديل الآخر أوليسيه تمريرة نحو شرقي الذي سدد الكرة مباشرة ودخلت المرمى «81»، قبل أن يحسم أوليسيه بنفسه الأمور بالثالث بعد استلامه كرة من دويه سددها قريبة في الشباك «88». لكن نجم بايرن ميونيخ الألماني، أرادها فرحة أكبر، فسجل الرابع بتسديدة قريبة ثانية وتمريرة حاسمة أخرى من دويه«90+1».

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