إيطاليا تزيد متاعب تركيا بالخسارة الرابعة

عمّق المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم نظيره التركي وتغلب عليه 3-1، الإثنين، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى، ضمن المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وأنهت إيطاليا التي شهدت تشكيلتها تسعة تغييرات مقارنة بتلك التي بدأت مباراة فرنسا الجمعة الماضي «1-1»، الشوط الأول متقدمة بهدف لجانلوكا سكاماكا مهاجم أتالانتا بكرة رأسية إثر تمريرة عرضية لجوفاني دي لورنتسو مدافع نابولي «26».

ونجحت تركيا في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني عبر أرال سيمسير مهاجم طرابزون بتسديدة يسارية إثر تمريرة من مدافع غلطة سراي إيرين ألمالي «61».

لكن البديل ريكاردو كالافيوري مدافع أرسنال الإنجليزي أعاد التقدم لإيطاليا بعد ثلاث دقائق برأسية أخرى مستفيدًا من تمريرة من نيكولاو باريلا لاعب وسط إنتر ميلان «64».

ووجه البديل الآخر بيو ايسبوسيتو مهاجم إنتر ميلان، الذي دخل مكان سكاماكا، الضربة القاضية بتسجيله الثالث بتسديدة من مسافة قريبة من تمريرة اليساندرو رومانو لاعب وسط كالياري «87».

وواصلت إيطاليا بقيادة المدرب روبرتو مانشيني، في ولايته الثانية صحوتها، فبعد خسارة أولى أمام ضيفتها بلجيكا 0-2، حققت فازت على تركيا 4-1، ثم عادت بتعادل ثمين من أمام فرنسا 1-1، قبل أن تحقق فوزها الأخير وترتقي إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف فرنسا المتصدرة والتي قلبت الطاولة على ضيفتها بلجيكا وتغلبت عليها 4-1 أيضًا.

وعزز «الأتزوري» حظوظه في المنافسة على بطاقتي المركزين الأول والثاني المؤهلتين إلى ربع النهائي المقرر في مارس المقبل.

وكرست إيطاليا تفوقها على تركيا في مواجهتهما المباشرة وحافظت على سجلها الخالي من الهزائم أمامها في 16 مواجهة حتى الآن «12 انتصارًا و4 تعادلات».

وتخوض إيطاليا مباراتيها الأخيرتين في دور المجموعات في نوفمبر المقبل ضد ضيفتها فرنسا ومضيفتها بلجيكا.

في المقابل، منيت تركيا في مشاركتها الأولى في المستوى الأول بخسارتها الرابعة تواليًا وباتت أول العائدين إلى المستوى الثاني.

وستزداد الضغوط على مدربها الإيطالي فينتشينزو مونتيلا بعدما خسرت للمرة السادسة في مبارياتها السبع الأخيرة مع فوز واحد، بما في ذلك مشوار مخيب للآمال في كأس العالم 2026.