برئاسة السلطان.. النصر يكشف عن المجلس الجديد

يتشكّل مجلس الإدارة الجديد لشركة نادي النصر من أسماء جديدة وأخرى مستمرة، في بداية مرحلة إدارية جديدة لـ «الأصفر».

وأعلن النادي، مساء الإثنين، عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد لشركته برئاسة أحمد بن صالح السلطان، بعد ساعاتٍ من الكشف، على حساب «الرياضية عاجل»، عن اسم الرئيس الجديد.

ويقود السلطان الشركة مُحمَّلًا بخبراته في القطاع الخاص، حيث عمِل رئيسًا تنفيذيًا لأكثر من شركة. ويضمُّ مجلسُه اثنين من الوجوه الجديدة، على غراره، على العمل الإداري النصراوي، هما غنام الغنام وعبد الرحمن العيبان. ومن مجلس الإدارة السابق، يستمر في الجديد أربعة أعضاء، هم سلطان آل الشيخ، وفهد السالم، ونايف الخير الله، وعبد الإله العذل.