مناورة الشباب تجهز بارتي وبودينس.. ووعكة تغيّب العبود

شارك الغاني توماس بارتي والبرتغالي دانييل بودينس، لاعبا فريق الشباب الأول لكرة القدم، في مناورة أمام فريق تحت 21 عامًا، مساء الإثنين على الملعب الرديف في النادي، مع استمرار الاستعدادات لمواجهة التعاون، الأحد، ضمن ثامن جولات دوري «روشن» السعودي.

وبتشكيلٍ من اللاعبين الذين غابوا عن مباراة الرياض التجريبية الأحد، واجه الألماني توماس ليتش، مدرب «الليوث»، فريق درجة الشباب، في مناورة تدريبية.

وكان من بين المشاركين بارتي وبودينس والمدافع السنغالي مامادو تيرنو باري، في سياق استهداف الجهاز الفني رفع جاهزيتهم خلال فترة التوقف الجارية.

بينما غاب الجناح عبد الرحمن العبود، بسبب تعرضه إلى وعكة صحية، اضطرته إلى مراجعة عيادة النادي، ففضّل الجهاز الطبي منحه راحة.

وقبل فترة التوقف، جمع الشباب أربع نقاطٍ من الجولات السبع، فحلّ في المركز الـ 14. وتجمعه الثامنة، الأولى بعد استئناف المسابقة، بالتعاون.

وفي إطار الاستعداد للمواجهات المقبلة، فاز «الليوث» 2-0 على الرياض، في لقاءٍ تجريبيّ الأحد.