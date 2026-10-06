السويد تكسب رومانيا.. وجويكريس يكتب التاريخ

أنهى المنتخب السويدي مبارياته الأربع في دوري الأمم الأوروبية في صدارة المجموعة الرابعة ضمن التصنيف الثاني من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، بفوزه الإثنين على رومانيا بهدف دون رد، فيما فاجأت البوسنة ضيفها البولندي بالنتيجة نفسها.

وفي المباراة الأولى على الملعب الوطني في بوخارست العاصمة دخلت رومانيا المباراة بهدف تسجيل أول فوز لها بعد ثلاث خسائر في عودة ثانية لمدربها جورجي هاجي، لكنها استقبلت هدفًا في الدقيقة 13 بتوقيع فيكتور جيوكيريس، من تمريرة من بيسفورت زينيلي، متبوعة بعرضية من ألكسندر بيرنهاردسون، سددها سيباستيان ناناسي لترتد من القائم، وتابعها جيوكيريس في الشباك الخالية.

وأصبح مهاجم أرسنال الإنجليزي أول لاعب في التاريخ يسجل في سبع مباريات متتالية بالبطولة، وكانت في شباك إستونيا، سلوفاكيا، أذربيجان «سوبر هاتريك»،الموسم الماضي. ورومانيا «المباراة الأولى»، وبولندا والبوسنة رومانيا «المباراة الثانية».

وبهذه النتيجة تصدرت السويد جدول ترتيب المجموعة بعشرة نقاط، فيما تجمدت رومانيا بالمركز الأخير برصيد صفري.

وفي المباراة الثانية على ملعب «بيلينو بوليي» بمدينة زينيتسا تغلبت البوسنة على بولندا بهدف دون رد لتؤمن وصافة الترتيب بثماني نقاط، فيما بقيت ضيفتها بالمركز الثالث بأربعة.

دخلت بولندا المباراة على وقع انتصار ساحق على رومانيا 6-0، لكنها فشلت في زيارة الشباك.

وعلى الرغم من سيطرة بولندا النسبية على مجريات المباراة، لكن البوسنة أنهت المهمة بهدف في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء سددها إيفان باشيتش «84».

وفي المجموعة الثانية بالمستوى الثالث فازت قبرص على لاتفيا 2-1، وتعادلت الجبل الأسود سلبيا مع أرمينيا. وتتصدر المجموعة الجبل الأسود برصيد 10 نقاط، ثم قبرص «7» وأرمينيا «4»، وأخيرًا لاتفيا «1».

وفي المجموعة الثانية بالمستوى الثاني، اكتفت إيرلندا الشمالية بالتعادل السلبي أمام جورجيا لكنه كان كافيًا لتواصل الصدارة بثماني نقاط، فيما بقيت ضيفتها في المركز الأخير بنقطتين. كما خطفت المجر الوصافة بسبع نقاط بفوزها 2-1 على أوكرانيا الثالثة «4».