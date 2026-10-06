خليجي27.. تحدي الكأس بين السعودية والإمارات

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمام نظيره الإمارات، عند الـ 09:00 مساء الثلاثاء، المواجهة النهائية على كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، التي تجمعهما على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن نهائي يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بين منتخبين يمتلكان تاريخًا طويلًا من المباريات الخليجية والقارية.

ويلعب الأخضر النهائي بعد مشوار وصف بالمميز في البطولة، استهلّه بالفوز على الكويت بهدف دون مقابل، ثم تغلّب على عُمان بثلاثية نظيفة، قبل أن يحسم صدارة مجموعته بفوزه على العراق بهدفين دون رد، محافظًا على نظافة شباكه في جميع مبارياته بالدور الأول، ثم تجاوز قطر في نصف النهائي بركلات الترجيح 3ـ2 بعد تعادل سلبي امتد إلى الوقتين الأصلي والإضافي.

في المقابل، بلغ الإمارات المباراة النهائية، بعدما افتتح مشواره بالفوز على اليمن برباعية نظيفة، ثم تعادل مع كسب البحرين 2ـ1، وتعادل مع قطر 1ـ1، ليحجز مقعدًا في نصف النهائي، ويواصل تقدمه ويكسب عُمان بهدف دون مقابل، ليضرب موعدًا مع الأخضر في المشهد الختامي للبطولة.

وتحمل المواجهات السعودية الإماراتية سجلًا حافلًا في بطولات كأس الخليج، إذ سبق للمنتخبين أن التقيا في العديد من النسخ الخليجية، وشهدت مواجهاتهما تنافسًا متوازنًا وأداءً فنيًا عالي المستوى، فيما يسعى الأخضر إلى تعزيز رصيده من الألقاب الخليجية وإضافة اللقب الرابع إلى خزائنه، بينما يطمح الإمارات إلى تحقيق لقبه الثالث خليجيًا.

ويبرز الأخضر بصفته أقوى خطوط الدفاع في البطولة بعدما حافظ على نظافة شباكه طوال مشواره حتى النهائي، في حين يعوّل الأبيض على انسجام عناصره وقدرته على استثمار الفرص في المباريات الحاسمة.

وتنتظر الجماهير الخليجية مواجهة مرتقبة تجمع المنتخبين اللذين قدّما مستويات فنية مميزة خلال البطولة، وسط تطلعات بمشاهدة نهائي يعكس المكانة التاريخية لكأس الخليج العربي، ويختتم النسخة الـ 27 بمنافسة تليق بقيمة الحدث.