قهوجي: حلول الأخضر بين لاعبيّن

أكد خالد قهوجي، لاعب المنتخب السعودي والنادي الأهلي السابق، أنّ مشوار «الأخضر» في «خليجي 27» كان مقنعًا مقارنة بما قدّمه المنتخب في فترات سابقة، مثنيًا على الروح الجماعية والمحبة الواضحة بين اللاعبين، ومؤكدًا أنّ التركيز على الأداء بعيدًا عن ضغوط النتيجة سيكون مفتاحًا مهمًا في النهائي أمام الإمارات المقرر الثلاثاء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة وفق ما ذكره في تصريح خاص بـ «الرياضية».

وأوضح أنّ المنتخب السعودي ظهر بصورة جماعية مميزة، وقال: «المنتخب يلعب ككتلة واحدة وبأسلوب جماعي جميل، جعل كل لاعب يتميز في أدائه، ومن بينهم همام الهمامي، وصالح أبو الشامات، وشقيقه محمد، وسلطان مندش».

وعن مفاتيح مواجهة الإمارات، شدد نجم الأهلي السابق على أهمية دور المدرب اليوناني جورجيوس دونيس في قراءة المنافس واختيار التشكيل المناسب، مضيفًا: «دونيس عليه دراسة المنتخب الإماراتي القوي، وبدء المباراة بتشكيل مناسب يستطيع من خلاله جعل المباراة في ملعب المنتخب الإماراتي، والحد من وصوله إلى مناطق الخطورة على المنتخب السعودي».

وأشار قهوجي إلى أنّ التحضير النفسي سيكون عنصرًا مؤثرًا في النهائي، وقال: «الفارق سيكون في التحضير الجيد للاعبين لخوض المباراة بأفضل أداء دون ضغوطات، وأنا واثق هنا في فهد المفرج المسؤول عن الجانب الإداري».

وعن اللاعب القادر على صناعة الفارق بمهارته الفردية، رشح قهوجي صالح أبو الشامات، وقال: «صالح يملك الكثير من المهارة، ومتى ما اقترب من المرمى، إلى جانب المهاجم فراس البريكان، يستطيعان بمهاراتهما الفردية إزعاج الدفاعات الإماراتية».

ووجه قهوجي نصيحته للاعبي «الأخضر» قبل النهائي، قائلًا: «لا تفكروا في النتيجة قبل التفكير في أدائكم طوال المباراة على المستويين الفردي والجماعي».

وحول مستقبل اللاعب المهاري في الكرة السعودية، يرى قهوجي أنّ كرة القدم الحديثة لا تتعارض مع المهارة، موضحًا: «الكرة الحديثة لا تمنعك من استخدام مهاراتك لخدمة الفريق، لكن من نقل لنا هذا الأسلوب طبقه بطريقة خاطئة، خاصة في أكاديميات الصغار، فحدّ من إبراز مهارات اللاعب بحجة أنّ الكرة الحديثة تتطلب السرعة في التمرير».

وعن مسيرته لو لعب في الوقت الحالي، قال قهوجي إنّ الطريق كان سيتغير، مشيرًا إلى أنّ الفارق الأكبر سيكون خارج الملعب، وأضاف: «من المؤكد أنها ستتغير، ولا أتحدث هنا عن داخل الملعب، بل أقصد خارجه، فهناك فرق كبير بين الأمس واليوم، يساهم في تقديم مستويات كبيرة اليوم».

وعن علاقته بالجماهير والإعلام، أكد قهوجي اعتزازه بما وجده من تقدير، وقال: «جماهيريًا لا يمكن أن أنسى دعم الجمهور الأهلاوي، ومديح جماهير الأندية الأخرى، وإعلاميًا أشكر إعلام الأندية الأخرى على كلمات الثناء التي قرأتها عن خالد قهوجي».