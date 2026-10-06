المحمدي: الكأس «خضراء»

توقَّع المدرب صالح المحمدي فوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره الإماراتي في نهائي كأس الخليج الـ 27، الثلاثاء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق تصريحٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وقال المحمدي: «التهيئة النفسية والذهنية، والاستمرار بالأسلوب ذاته، والمحافظة على المنظومة القوية، ومحاولة خلق فرصٍ وفاعليةٍ أكبر على المرمى مع اللعب بطريقة 4ـ4ـ2، ومشاركة الثنائي عبد الله الحمدان، وفراس البريكان من البداية، ستسهم في فوز المنتخب السعودي، وأتوقَّع أن ينتهي اللقاء لصالحه بهدفٍ».

وأضاف: «المنتخب السعودي لن يتأثَّر باللعب 120 دقيقةً لأن نظيره الإماراتي، هو الآخر لعب متأخرًا، بعد ساعاتٍ عدة، وعنده دقائق استشفاءٍ أقل، كما أن منتخبنا استفاد من تدوير اللاعبين خلال مجريات البطولة، لكن يجب الحذر، ومنعهم من استغلال الفرص، أو فرض أسلوبهم بالاستحواذ على اللعب».

وعن عدم استقبال الأخضر أي هدفٍ في مرماه طوال البطولة، أجاب: «يدلُّ ذلك على قوة المنظومة، خاصَّةً بالسيطرة على الكرة، والاستحواذ على اللعب في ملعب المنافس، وحرمانه من الكرة، واسترجاعها بسرعةٍ بعد فقدانها. كذلك العودة السريعة في الحالة الدفاعية لجميع الخطوط. كل ذلك صعَّب المهمة على المنافسين بالتسجيل في مرمانا».