نهائي الخليج.. جدة العاشرة والإنماء الـ 11

تنضم جدة، عبر استضافتها نهائي كأس الخليج الثلاثاء، إلى تسع مدن احتضنت المشهد الختامي للبطولة، التي استحدثت للمرة الأولى عام 1970.

ويجمع النهائي بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الإماراتي على ملعب «الإنماء» في جدة.

وتُسدِل المباراة الستار على النسخة الـ 27 من كأس الخليج، والبطولة الـ 12 بنظام يشمل وجود مباراة نهائية.

وطُبِّق هذا النظام استثنائيًا في الكأس عام 1974، ثم أعيد العمل به بدءًا من 2004 ولـ 11 نسخة متتالية شاملة الجارية.

وسبق للسعودية احتضان نهائي واحد عام 2014، استضافته العاصمة الرياض، وخسر فيه الأخضر أمام المنتخب القطري بنتيجة 1ـ2.

وتتساوى سبع مدن مع الرياض في استضافة النهائي مرة واحدة، بينها الثنائي القطري الريان والدوحة، عامي 2004 و2019 على الترتيب.

ولُعِب النهائي مرة واحدة أيضًا في العاصمة الإماراتية أبوظبي 2007، والعاصمة العُمانية مسقط 2009، ومدينة عدن اليمنية 2010، والرفاع البحرينية 2013، والبصرة العراقية 2023.

في حين حازت الكويت العاصمة النصيب الأكبر من نهائيات كأس الخليج، بواقع ثلاث استضافات أعوام 1974 و2018 و2025.

ومع انطلاق صافرة نهائي «خليجي 27» ستصبح جدة العاشرة في القائمة بعد هذه المدن التسع.

وسيلتحق «الإنماء» بـ 10 ملاعب استقبلت النهائيات الـ 11 السابقة من المحفل الخليجي.

وكان ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت مسرحًا لنهائيين اثنين، فيما توزَّعت بقية النهائيات على تسعة ملاعب مختلفة.

وتضم القائمة كلًا من ملعب نادي الكويت، وملعب جاسم بن حمد في الريان، وملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، وملعب 22 مايو في عدن، وملعب البحرين الوطني في الرفاع، وملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، وملعب عبد الله بن خليفة في الدوحة، وملعب مدينة البصرة الرياضية «جذع النخلة».

وستُسمِّي موقعة السعودية والإمارات «الإنماء» مسرحًا جديدًا للنهائي، رافعة العدد الإجمالي لملاعب يوم التتويج إلى 11.