ميسي يعلق الحذاء الدولي أمام 85 ألفا

يرتدي ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، الثلاثاء، القميص السماوي والأبيض للمرة الأخيرة في مسيرته حيث سيحظى بوداعٍ كبيرٍ أمام جماهيره العاشقة في ملعب مونومنتال خلال المباراة التجريبية أمام بنين.

وسيكون نحو 85 ألف مشجعٍ أرجنتيني حاضرين لمشاهدة النجم، البالغ 39 عامًا، وهو يقدِّم لمساته الساحرة في اللقاء، ويُسدل الستار على مسيرته الدولية التي امتدَّت 21 عامًا.

كذلك سيتابع الملايين المباراة عبر شاشات التلفزيون من أكبر ملعبٍ في أمريكا الجنوبية «مونومنتال» في بوينس آيرس.

ويعتزل اللاعب الأكثر مشاركةً في تاريخ منتخب الأرجنتين دوليًّا بعد شهرين ونصف الشهر من خسارة نهائي كأس العالم أمام إسبانيا.

ولدى إعلان اعتزاله الدولي، أغسطس الماضي، كتب ميسي: «قدَّمت كل ما لدي. لم يعد لدي شيءٌ آخر، وإلى جانب ذلك، هناك لاعبون شبابٌ رائعون قادمون ويستحقون فرصتهم».

وشارك ميسي في حصته التدريبية الأخيرة مع المنتخب في المجمَّع الذي يحمل اسمه بضاحية إسيسا في بوينس آيرس.

وقال ناهويل نييفا، وهو موظفٌ في متجرٍ، أخذ يوم عطلةٍ من عمله لمشاهدة بطله وهو يتدرَّب: «لا يمكنك أن تطلب أكثر من ذلك. هذا كل شيءٍ».

ويبقى ميسي مرتبطًا بعقدٍ مع نادي إنتر ميامي الأمريكي حتى 2028، لكن بعد وفاة والده خورخي قبل شهرين، كشف عن أنه قد يعتزل كرة القدم نهائيًّا في وقتٍ أبكر مما كان متوقَّعًا.