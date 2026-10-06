«الآسيوي» يمنح السعودية أعلى تصنيف في تطوير المواهب

حصل الاتحاد السعودي لكرة القدم على التصنيف الآسيوي الأعلى في مسار تطوير المواهب بانتقاله من المستوى الثاني إلى المستوى الأعلى في التصنيف بعد عملية تقييمٍ شاملةٍ، أجراها الاتحاد القاري لأعماله في مجال تطوير الفئات السنية، وفق ما أعلنه عبر موقعه الرسمي، الثلاثاء.

وشمل التقييم عمل الاتحاد السعودي ممثَّلًا في الإدارة الفنية، وعددٍ من المسارات، أبرزها مسابقات الفئات السنية، وبرامج تطوير المدربين، وعمل الأكاديميات الخاصَّة، إلى جانب مراكز التدريب الإقليمية، وبرامج اكتشاف وتطوير المواهب.

وكان وفدٌ من الاتحاد القاري أجرى، يونيو الماضي، زيارةً تقييميةً للاتحاد السعودي، اطَّلع خلالها على مختلف المشروعات والبرامج والمستندات الداعمة لها ضمن إجراءات التقييم الخاصَّة بمسار تطوير الشباب.

وأشار فان جان، عضو لجنة تطوير الشباب في الاتحاد الآسيوي، إلى أن التطور الملحوظ في برامج الفئات السنية، والاستراتيجية المعتمدة لتطويرها، وما تحقق من مستهدفاتٍ، أكد أهمية مواصلة العمل بالنهج ذاته لما يمثِّله هذا المسار من أهميةٍ في اكتشاف المواهب وتطويرها وتأهيل المدربين.

في حين، ذكر ماجد آل صاحب، الأمين العام للاتحاد السعودي، أن الحصول على التصنيف الآسيوي الأعلى يأتي انعكاسًا للعمل المتواصل الذي شهده الاتحاد خلال المواسم الماضية في منظومة تطوير الفئات السنية، وما تضمَّنته من تطويرٍ للمسابقات والمدربين، وتوسُّعٍ في برامج اكتشاف المواهب والأكاديميات.

وقال: «اتحاد الكرة قدَّم جهودًا كبيرةً، وأسهم بالعمل من خلال مبادراتٍ في مسار تطوير الفئات السنية التي كان لها دورٌ في الوصول إلى هذا التصنيف، وهو يواصل العمل والبناء على ما تحقَّق بما يسهم في تطوير منظومة الكرة السعودية».