ميلا: «أحلى نصيب» تجربة أمومة مختلفة

وصفت الممثلة السعودية ميلا الزهراني التحضير لشخصية «نورة» التي تجسدها في المسلسل الاجتماعي الكوميدي «أحلى نصيب» بالتجربة الممتعة على الصعيد الشخصي، لاسيما أن الشخصية ذات تركيبة نفسية مليئة بالتناقضات.

وقالت ميلا في تصريحات صحافية: «الصراع الذي تعيشه (نورة) يبدأ من قرارها الزواج والسفر بعيدًا عن عائلتها، قبل أن تجد نفسها وحيدة بعد تخلي زوجها عنها. لتعود إلى أسرتها مرة أخرى مطلقة ومسؤولة عن طفل، لتواجه والدها الذي يشبهها في العناد وقوة الشخصية».

وتشير ميلا إلى أن الأمومة شكلت نقطة التحول الكبرى في حياة نورة، إذ دفعتها إلى النضج ومواجهة أخطاء الماضي وتحمل المسؤولية.

وتصف الزهراني «نورة» بأنها شخصية قريبة من الواقع، تجمع بين القوة والهشاشة، وبين الكوميديا الخفيفة والبعد الإنساني، وهو ما جعل التحضير لها تجربة ممتعة.

ولفتت ميلا إلى أن العمل يمثل تجربتها الأولى بمساحة واسعة تجمع بين الكوميديا والرومانسية، موضحةً أنها تجنبت مشاهدة النسخة الأصلية. كي تبني شخصية نورة انطلاقًا من قراءتها الخاصة، إذ إن فكرة المسلسل مأخوذة عن العمل التركي الشهير «Aşk Yeniden - العشق مجددًا».

كما تشيد بالكيمياء الفنية التي تجمعها بمحمد الشهري، معتبرةً أن صداقتهما الممتدة منذ ثمانية أعوام وفرت مساحة مريحة للإبداع. وأعربت عن اعتزازها بالعمل إلى جانب مجموعة من نجوم الدراما السعودية والخليجية.

كما تعرب الزهراني عن اعتزازها بالعمل إلى جانب نخبة من نجوم الدراما السعودية والخليجية، والاستفادة من خبراتهم الفنية.

ويشارك محمد الشهري في بطولة المسلسل إلى جانب فريق عمل المسلسل الذي يضم الممثلين القديرين عبد الله السدحان، عبد الإله السناني، زهرة عرفات، ليلى السلمان، إلى جانب مهند الحمدي، هند محمد، غادة الملا، سعد الشطي، سمية رضا، ترف العبيدي، العنود عبد الحكيم.

وتدور قصة مسلسل «أحلى نصيب» حول اتفاق غير تقليدي بين شاب وفتاة يلتقيان صدفة في رحلة عودتهما من تركيا، حيث يتفقان على تمثيل زواج وهمي لمدة ستة أشهر للهروب من ضغوط عائلاتهم وحل أزمات الماضي المعقدة، ويعرض المسلسل على MBC1 وMBC شاهد.