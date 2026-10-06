دورة بكين.. موخوفا تبلغ ربع النهائي

تأهلت التشيكية كارولينا موخوفا إلى الدور ربع النهائي من دورة بكين للتنس بتغلُّبها بصعوبةٍ على اليابانية ناومي أوساكا، المصنَّفة أولى عالميًّا سابقًا، 7ـ5 و1ـ6 و7ـ6 «9ـ7»، مستغلةً نقطة المباراة التاسعة إثر شوطٍ فاصلٍ، الثلاثاء.

وتجاوزت موخوفا، المصنَّفة السابعة في الدورة، 50 خطأ مباشرًا ارتكبتها خلال المباراة التي استمرَّت ساعتين و52 دقيقة.

من جهتها، أهدرت أوساكا، المصنَّفة الـ 17 عالميًّا حاليًّا، تقدُّمًا بثلاثة أشواطٍ في المجموعة الأولى بعد سلسلةٍ من التسديدات الخاطئة في الشوط السابع.

ولم تخسر اليابانية، البالغة 28 عامًا، سوى شوطٍ واحدٍ في طريقها للفوز بالمجموعة الثانية، وأنقذت ثماني نقاطٍ لحسم المباراة في المجموعة الثالثة، لكنَّها لم تتمكَّن من التصدي للكرة التي حسمت بها موخوفا المباراة.