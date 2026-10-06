أكاديمية القادسية تنال نجمتين من «الآسيوي»

منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أكاديمية نادي القادسية لتطوير المواهب نجمتين وفق التصنيف القاري لتطوير هذه الفئة، لتصبح أول أكاديميةٍ سعوديةٍ تنال هذا الاعتماد في مجال إعداد اللاعبين للمستقبل، كما أورده الحساب الرسمي للنادي في منصة «إكس»، الثلاثاء.

ويُمثِّل تصنيف النجمتين المستوى الثاني ضمن ثلاثة مستوياتٍ لبرنامج النخبة الآسيوي بعد استيفاء الأكاديمية متطلباتٍ إضافيةً، تتجاوز مستوى النجمة الواحدة من حيث جودة برامج التطوير، واتساع نطاقها، وهو ما يضع الأكاديمية أمام مرحلةٍ جديدةٍ من البناء، ومواصلة الارتقاء بمنظومتها الفنية والإدارية.

وشمل التقييم محاورَ رئيسةً تتصل بتجربة اللاعب، ومسار تطوُّره، من بينها المرافق والتجهيزات الداعمة للتدريب، والمناهج الفنية المناسبة للفئات العمرية، وتأهيل المدربين، وتوافر الأطقم الطبية والبدنية المساندة، إلى جانب تناول جوانب رعاية اللاعبين، بما يشمل الصحة والتعليم والحماية والدعم النفسي، والهيكل التنظيمي، وخطط التطوير.

وأكد كارلوس أنتون، المدير الرياضي لنادي القادسية، أن حصول أكاديمية النادي على اعتماد الاتحاد القاري بتصنيف نجمتين، يعكس تكامل منظومة تطوير المواهب في النادي، ويُترجم جهود الكوادر الفنية والإدارية في توفير بيئةٍ تجمع بين جودة التدريب والرعاية والتعليم، بما يهيِّئ اللاعبين الشباب للانتقال إلى كرة القدم الاحترافية.

وتبرز أهمية الأسبقية السعودية في توثيق مستوى العمل داخل أكاديمية القادسية وفق معاييرَ قاريةٍ، بما يعزِّز الثقة في بيئة إعداد المواهب لديها، ويمنح جهود تطوير قطاع الشباب اعترافًا رسميًّا، يتصل بجودة المنظومة واستدامة عملها.