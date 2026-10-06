مزاد ساجر.. بيع قعود بـ 5 ملايين ريال

سجَّل مزاد ساجر للإبل، الإثنين، أعلى صفقة بيعٍ، إذ بلغت خمسة ملايين ريالٍ، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وذكر المصدر ذاته، أن حزام بن حضينان الجروي باع «قعود أوضح لقي» لعبد الله بن مفلح القحطاني بخمسة ملايين.

وشهد المزاد عديدًا من الصفقات المليونية، منها شراء فارس بن صحران «قعود باتلي فردي لون الوضح» بمليونٍ و500 ألف ريالٍ من متعب التويس.

من جانبه، أكد فيصل السبيق، الرئيس التنفيذي للمزاد، أن المهرجان سجل أرقامًا مليونيةً في عمليات البيع.

ورفض الإفصاح عن إجمالي مبالغ المبيعات حتى نهاية المزاد، إذ سيكون ذلك من خلال بيانٍ رسمي يصدر من قِبل اللجنة المنظِّمة.

وقال السبيق: «الحمد لله، المزاد سجل أرقامًا ممتازةً ومليونيةً عبر جميع مُلَّاك الإبل، كما أسهم في انتعاش السوق الخاص بالأسر المنتجة، والمنشآت التجارية بكافة أنشطتها داخل محافظة ساجر».

يذكر أن النسخة الأولى من مزاد ساجر انطلقت الخميس الماضي، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.