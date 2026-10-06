الركبة تنهي موسم المصنف الأول

انتهى موسم النجم الإيطالي يانيك سينر، المصنَّف الأول عالميًّا، والغائب عن ملاعب التنس منذ فوزه بلقب بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، منتصف يوليو، بسبب إصابةٍ في الركبة اليمنى، وفق ما أعلنه، الثلاثاء.

وقال سينر «25 عامًا» في مقطع فيديو، نُشِر في مواقع التواصل الاجتماعي: «قرَّرت أنا والأطباء أنني في حاجةٍ إلى دورةٍ علاجيةٍ لركبتي، ما يعني أن موسم 2026 قد انتهى رسميًّا بالنسبة لي».

وجاء إعلان اللاعب قبل نحو شهرٍ من الدفاع عن لقبه في البطولة الختامية «أيه تي بي» لموسم المحترفين في تورينو «15 - 22 نوفمبر».

وأنهى الإيطالي الموسمين السابقين على أعلى مستوى بفوزه في تورينو، ما أدى إلى «كثيرٍ من المشاعر والأحاسيس الجميلة»، مقرًّا بأن «2026 كان مختلفًا تمامًا».

وعلى الرغم من أنه لم يُحدِّد طبيعة إصابته التي تؤرِّقه منذ أشهرٍ إلا أن سينر يعاني، حسبَ الصحافة الإيطالية، من اعتلالٍ في أوتار الركبة اليمنى، إضافةً إلى التهابٍ.