الأهلي يغادر من الأحساء إلى دبي

اتَّفق الجهازان الفني والإداري في النادي الأهلي على عدم العودة إلى جدة بعد الفراغ من المواجهة أمام الفتح، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، التي تُلعَب في محافظة الأحساء، بسبب ضيق الوقت قبل المباراة أمام الوصل الإماراتي في ثاني جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن بعثة القطب الجدَّاوي ستطير مباشرةً من الأحساء إلى دبي، وسيُجري اللاعبون مرانهم في المدينة الإماراتية، السبت والأحد، قبل خوض اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب زعبيل، الإثنين المقبل.

وبيَّن أن لاعبي الأهلي سينفِّذون تدريبهم الأخير في جدة، الخميس، وسيغادر الجميع إلى الأحساء تاليًا استعدادًا لخوض مباراة الفتح، الجمعة، ثم يتوجَّهون إلى دبي. وستعود البعثة بعد نهاية لقاء الوصل مباشرةً إلى جدة.

ويفتقد الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق، في المواجهة المقبلة خدمات المدافع البرازيلي روجر إيبانيز بسبب إصابةٍ في الساق، لا يزال يعاني منها، على أن يُحدِّد اليوم وغدًا أمرَ مرافقته البعثة من عدمها.

ويفتقد الأهلي حاليًّا الخماسي الدولي المشارك مع المنتخب السعودي في «خليجي 27»: ريان حامد، وزكريا هوساوي، وزياد الجهني، وصالح أبو الشامات، وفراس البريكان، إضافةً إلى التركي ميريح ديميرال، والأرميني إدوارد سبيرتسيان، والفرنسي فالنتين أتانجانا، والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، الأجانب المنضمِّين إلى منتخبات بلدانهم.

ويحتل الفريق المركز السادس في قائمة دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطةً، ويأتي سابعًا في نخبة آسيا بنقطةٍ وحيدةٍ بعد التعادل في الجولة الافتتاحية أمام باختاكور الأوزبكي.