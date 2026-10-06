هزازي القادسية.. العودة في يناير

دخل علي هزازي، لاعب فريق القادسية الأول لكرة القدم، المرحلة الثانية من برنامج تأهيله الطبي تمهيدًا للعودة إلى الركض من جديدٍ في الملاعب بعد خضوعه لعمليةٍ جراحيةٍ في إسبانيا، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وذكر المصدر ذاته، أن الجهاز الطبي في النادي الشرقي حدَّد يناير المقبل موعدًا لعودة هزازي إلى المستطيل الأخضر. وسيسبق ذلك برنامجٌ إعدادي، ورفعٌ للمعدل اللياقي.

ومن المنتظر أن تستمر المرحلة الثانية والأخيرة فترةً تصل إلى ثلاثة أشهرٍ حتى يكتمل تعافيه، ويشارك في المباريات الرسمية مطلع العام الجديد.

وتعرَّض هزازي، 31 أغسطس الماضي، لتمزُّقٍ في الرأس القريب للعضلة المستقيمة للفخذ خلال التدريبات، ما استدعى تدخلًا جراحيًّا عاجلًا تحت إشراف أطباء متخصِّصين في إسبانيا.

ومنذ انطلاق الموسم الجديد، غاب اللاعب عن المشاركة في جميع مباريات الفريق ضمن دوري روشن السعودي، واكتفى الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، بالزج به 45 دقيقةً فقط خلال المباراة أمام الطائي ضمن دور الـ 32، في 17 أغسطس الماضي، التي انتهت بخماسيةٍ نظيفةٍ للفريق الشرقاوي.